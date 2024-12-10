Подножка от Китая: Украина может столкнуться с проблемами в производстве дронов, — Bloomberg

Украина ищет альтернативу

Китай сокращает поставки Украине дронов и компонентов для них. Это вполне может отрицательно сказаться на ходе войны.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Китайские производители уже начали ограничивать продажи ключевых компонентов в США и Европу.

В частности, двигателей, батарей и контролеров полета. По словам источника, начинается становление новых экспортных правил, окончательно их могут ввести уже в ближайшее время. Новые ограничения могут включать требование получения лицензий или уведомления правительства о запланированных поставках.

Издание отмечает, что Украина, использующая китайские детали, может оказаться в сложной ситуации. К тому же дроны и их производство стали стратегически важными в условиях войны, и это оказывается под угрозой.

По словам собеседника издания, на появление новых ограничений повлияло обострение торгового конфликта между Китаем и США. Как ответ на ограничения, наложенные Вашингтоном на экспорт микросхем в Китай, Пекин запретил продажу товаров двойного назначения американским компаниям. Многие западные страны уже ищут альтернативы китайским поставкам, но зависимость от китайских производителей остается значительной.

Украинские производители активно используют китайские компоненты для создания не только дронов, но и другого оружия. Однако БПЛА играют немаловажную роль на поле боя. Отметим, что в июле 2023 Китай уже объявил запрет на экспорт беспилотников для военного использования, заявляя, что не поддерживает ни одну сторону конфликта.

Спустя какое-то время Пентагон также внес в черный список несколько китайских компаний, которые, по его мнению, связаны с армией КНР. Однако эти ограничения пока не устраняют всеобщую зависимость от китайских технологий.

Как отметил исполняющий обязанности главы Управления по координации санкций Госдепартамента США Том Вест, китайский экспорт компонентов для дронов помогает России наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины.

"КНР опережает любую страну мира в этом экспорте, способствуя безосновательному разрушению Россией гражданской инфраструктуры Украины", — сказал он.

Украина начала активный поиск альтернативных путей, обратившись в Южную Корею, Японию и Тайвань. Тем не менее, Китай остается ведущим производителем дешевых компонентов, но глобальные усилия по уменьшению зависимости от КНР продолжаются.

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