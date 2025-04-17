Олаф Шольц, бывший канцлер Германии, ранее отказывался передавать Украине ракеты Taurus

Великобритания готова поддержать решение Германии по отправке Украине дальнобойных ракет Taurus. Позиция Франции по этому поводу пока неизвестна: между тем будущий канцлер Германии Фридрих Мерц называет согласие Британии и Франции единственным условием поставки ракет.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники. Чиновник правительства Британии, занимающийся вопросами внешней политики, подтвердил, что Лондон давно выступает за то, чтобы Германия передала Вооруженным силам Украины ракеты Taurus.

"Мы продолжаем работать с нашими партнерами, в том числе с Германией, чтобы обеспечить Украину лучшими средствами для защиты ее суверенной территории. Taurus – это мощная система крылатых ракет, которая может поражать цели в глубине российской территории, что делает ее потенциальным оружием, которое может изменить правила игры в руках украинских войск", – сказал он.

Олаф Шольц, который был канцлером Германии, ранее отказывался передавать Украине ракеты. Он заявлял, что якобы боится "эскалации" и втягивания Германии в войну против России. Мерц, в отличие от Шольца, не трус и Кремля не боится. В коалиции сейчас продолжаются переговоры по этому вопросу, поскольку существует сопротивление среди шольцевской СДПГ. Учитывая это, поддержка Лондона может помочь Мерцу продавить нужное решение.

"Поставка Taurus пока остается предметом споров… Я пока не вижу здесь консенсуса, тем более, что стороны не пришли к согласию по ключевым вопросам политики безопасности в коалиционном соглашении. Я пока не вижу, что Taurus будут доставлены. Любое влияние со стороны руководства Великобритании, чтобы наконец убедить Германию поставить Taurus, может помочь и приветствуется", – сказал немецкий политик Родерих Кизеветтер.

Отметим, что перед выборами в Бундестаг в феврале этого года Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально внесла в предвыборную программу канцлера Шольца запрет на передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Ранее сам Шольц неоднократно высказывался категорически против этого, в отличие от его основного оппонента, главы ХДС Фридриха Мерца. Мерц еще перед выборами неоднократно подтверждал, что готов наконец-то передать Украине крылатые ракеты Taurus – при условии, что его политическая сила выиграет выборы, а слишком долго отказывавшийся дать ракеты Шольц потеряет свой пост. На выборах Мерц и его партия одержали победу.