Еще одно отстранение: в Пентагоне продолжаются репрессии из-за Сигналгейта

Расследование касается вероятной утечки секретной информации из Пентагона по ряду направлений

Министерство обороны США 16 апреля отстранило от работы уже третьего чиновника в рамках расследования утечки секретной информации (речь идет о так называемом "Сигналгейте") – Колина Кэрролла, руководителя аппарата заместителя министра обороны Стивена Файнберга. Ранее были отстранены советник министра обороны Дэн Колдуэлл и чиновник Пентагона Дарин Селник.

Об этом сообщает Politico. Отмечается, что Колдуэлла и Селника вывели из здания Пентагона под охраной, их доступ к помещениям и информации был заблокирован, Кэррола просто отправили в бессрочный отпуск.

Расследование касается вероятной утечки секретной информации из Пентагона по ряду направлений: операционных планов Пентагона касательно возможного военного конфликта за Панамский канал, визита Илона Маска в Пентагон, и приостановки передачи разведывательных данных Украине. Также Кэрролл может быть связан с Сигналгейтом.

Кэрролл, как и отстраненный недавно Колдуэлл – ветеран морской пехоты США, офицер резерва. До того, как начать работу в Пентагоне, он был сотрудником оборонного подрядчика Anduril. Интересно, что Кэрролла уже освобождали от должности во времена администрации Джозефа Байдена – его обвинили в создании токсической атмосферы в офисе Искусственного интеллекта Пентагона.

Уже третье отстранение чиновника Пентагона за два дня повлекло за собой новую мощную волну в адрес бывшего телеведущего Пита Хегсета, которого Трамп назначил министром обороны. Демократы в Конгрессе США требуют его срочной отставки.

"Это уже вторая серьезная утечка секретной информации за два месяца руководства Хегсета в Министерстве обороны. Его не должны были назначать на этот пост, а сейчас он представляет угрозу нацбезопасности. Хегсет должен уйти в отставку", — отметил конгрессмен-демократ Даниэль Голдман в X.

Что известно о скандале с Signal

Американские чиновники обсуждали военные удары по Йемену в закрытом чате мессенджера. Однако из-за ошибки к переписке в Signal был добавлен редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, впоследствии обнародовавший полученную информацию. Чат якобы содержал данные о типах вооружения, целях атак и запланированном времени ударов. Дональд Трамп заверил, что ему ничего не известно о том, как журналист попал в чат его команды по национальной безопасности. В то же время министр обороны США Пит Хегсет опроверг, что речь шла о военных планах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что личные данные американских чиновников утекли в сеть. Речь идет якобы об электронных адресах, мобильных номерах и паролях сотрудников администрации Дональда Трампа.