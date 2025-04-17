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Еще одно отстранение: в Пентагоне продолжаются репрессии из-за Сигналгейта

Автор
Антон Корж
Дата публикации
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Это уже третье отстранение за два дня Новость обновлена 17 апреля 2025, 02:08
Это уже третье отстранение за два дня. Фото Getty Images

Расследование касается вероятной утечки секретной информации из Пентагона по ряду направлений

Министерство обороны США 16 апреля отстранило от работы уже третьего чиновника в рамках расследования утечки секретной информации (речь идет о так называемом "Сигналгейте") – Колина Кэрролла, руководителя аппарата заместителя министра обороны Стивена Файнберга. Ранее были отстранены советник министра обороны Дэн Колдуэлл и чиновник Пентагона Дарин Селник.

Об этом сообщает Politico. Отмечается, что Колдуэлла и Селника вывели из здания Пентагона под охраной, их доступ к помещениям и информации был заблокирован, Кэррола просто отправили в бессрочный отпуск.

Расследование касается вероятной утечки секретной информации из Пентагона по ряду направлений: операционных планов Пентагона касательно возможного военного конфликта за Панамский канал, визита Илона Маска в Пентагон, и приостановки передачи разведывательных данных Украине. Также Кэрролл может быть связан с Сигналгейтом.

Кэрролл, как и отстраненный недавно Колдуэлл – ветеран морской пехоты США, офицер резерва. До того, как начать работу в Пентагоне, он был сотрудником оборонного подрядчика Anduril. Интересно, что Кэрролла уже освобождали от должности во времена администрации Джозефа Байдена – его обвинили в создании токсической атмосферы в офисе Искусственного интеллекта Пентагона.

Уже третье отстранение чиновника Пентагона за два дня повлекло за собой новую мощную волну в адрес бывшего телеведущего Пита Хегсета, которого Трамп назначил министром обороны. Демократы в Конгрессе США требуют его срочной отставки.

"Это уже вторая серьезная утечка секретной информации за два месяца руководства Хегсета в Министерстве обороны. Его не должны были назначать на этот пост, а сейчас он представляет угрозу нацбезопасности. Хегсет должен уйти в отставку", — отметил конгрессмен-демократ Даниэль Голдман в X.

Что известно о скандале с Signal

Американские чиновники обсуждали военные удары по Йемену в закрытом чате мессенджера. Однако из-за ошибки к переписке в Signal был добавлен редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, впоследствии обнародовавший полученную информацию. Чат якобы содержал данные о типах вооружения, целях атак и запланированном времени ударов. Дональд Трамп заверил, что ему ничего не известно о том, как журналист попал в чат его команды по национальной безопасности. В то же время министр обороны США Пит Хегсет опроверг, что речь шла о военных планах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что личные данные американских чиновников утекли в сеть. Речь идет якобы об электронных адресах, мобильных номерах и паролях сотрудников администрации Дональда Трампа.

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#США #Скандал #Пентагон #Signal