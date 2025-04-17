17-летние должны стать на учет в ТЦК до этой даты, иначе штраф. Кто может этого не делать

Если ребята, которым исполнилось 17 лет в 2025, вовремя не придут в ТЦК и СП, чтобы стать на учет, то на них наложат штраф

На воинский учет должны стать все военнообязанные украинцы, в том числе и 17-летние ребята. Им нужно сделать это в период до 31 июля 2025 года. Однако есть две категории лиц, которые могут не идти в ТЦК.

Срок, в течение которого 17-летние ребята должны встать на учет в территориальный центр комплектования, как призывники, увеличили. Об этом сообщает Житомирский ТЦК и СП.

Юноши, которым исполнилось 17 лет, могут выбрать один из двух вариантов, как им встать на учет, а именно:

через приложение "Резерв+", уточнив персональные данные в электронном кабинете призывника;

в районном (городском) ТЦК и СП, предоставив необходимые документы.

Кроме того, на учет до 31 июля 2025 должны стать также граждане до 25 лет, которые:

сменили место жительства (в т.ч. вернулись из-за границы);

получили гражданство Украины;

уволились из мест лишения свободы;

были отчислены из военных учебных заведений;

не прошли базовую общевойсковую подготовку.

ТЦК будет требовать у них следующие документы:

Паспорт гражданина Украины.

Выписка из реестра территориального общества.

Справка ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц).

Свидетельство о рождении.

Идентификационный код.

Документ об образовании.

Справка с места обучения/работы (при наличии).

4 фотографии (35×45 мм).

Если технически невозможно получить информацию электронным путем, тогда лицо должно подать документы лично.

В то же время есть те призывники, которые могут этого не делать. Это касается тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы, а также находится на принудительном медицинском лечении.

В ТЦК напомнили, если лицо вовремя не стало на учет, то ему нужно лично прибыть в центр. В таком случае на парня могут наложить штраф от 17 000 до 25 000 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему у некоторых мужчин в "Резерв+" может высветиться "не военнообязанный".