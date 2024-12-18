Смертельный вирус бушует в Конго: тысячи детей умирают из-за беспечности родителей

Эпидемия кори уносит жизни детей в Конго

В Конго из-за проблем с вакцинацией семей многие дети оказались непривиты от кори и оказались под угрозой заражения вирусом.

Об этом сообщает The New York Times. Данное заболевание является серьезной проблемой для страны: в прошлом году в Конго было зарегистрировано более 311 000 случаев заболевания корью.

В этом году случаев заболевания было меньше — около 97 000, — но вирус стал более смертоносным, в результате чего погибло более 2100 человек.

Конго — одна из четырех густонаселенных стран, которым никогда не удавалось победить корь наряду с Эфиопией, Нигерией и Пакистаном. Вакцина против кори стоит менее доллара и предоставляется семьям бесплатно, но с доставкой есть проблемы. Речь идет об погодных условиях, когда в условиях дождей дороги становятся непроходимыми, а также о неподходящих условиях хранения в жарком климате и отсутствии нормальных зарплат для работников сферы здравоохранения.

К тому же с конца XX века в Конго на протяжении десятилетий происходила серия военных конфликтов, что тоже негативно отражается на системе здравоохранения и лечения детей. Еще одной проблемой является отсутствие в стране должного образования населения — родители беспокоятся о кори, но не осознают, что их ребенок незащищен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Индии зафиксирована новая вспышка вируса Nipah.