В Конго на озере перевернулось пассажирское судно: известно о десятках жертв (видео кораблекрушения)

Причиной трагедии косвенно стали боевые действия в провинции, ведущиеся между правительственными войсками и повстанцами

В Конго 4 октября произошла трагедия на озере Киву – небольшое пассажирское судно MV Merdy перевернулось в 700 метрах от берега. Судно было перегружено – на его борту находились 278 пассажиров, по меньшей мере 78 человек погибли, а десятки числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters. Отмечается, что MV Merdy осуществляло пассажирские перевозки по озеру, из-за опасности на наземных маршрутах на борт пришлось взять очень много пассажиров, трагедия произошла на подходе к порту Китуку.

Судно перегрузили более, чем в три раза – 278 пассажиров вместо 80. MV Merdy перевернулось на глазах десятков людей, ожидавших родных и близких на пристани порта Китуку. После оверкиля (опрокидывания) судно затонуло буквально через несколько секунд.

Губернатор провинции Южное Киву Жан-Жак Пуриси заявил, что обнаружены тела 78 погибших. Он предположил, что более точные данные будут известны через несколько дней, поскольку поисковая операция не обнаружила десятки пассажиров живыми или мертвыми.

Издание отмечает, что причиной трагедии косвенно стали боевые действия в провинции, ведущиеся между правительственными войсками и повстанцами. Бои сделали дороги опасными: в частности, торговые грузовики, перевозящие продовольствие и другие припасы, подвергаются обыскам, поэтому торговцы пытаются путешествовать и перевозить грузы через озеро Киву.

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