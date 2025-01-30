Украине нужна дешевая энергия, и обеспечить ее может только дополнительная атомная генерация, — эксперт

Для стабильного энергообеспечения Украины необходимо развивать дополнительную атомную генерацию, поскольку она является самым дешевым источником электроэнергии.

Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Censor.net.

По его словам, недавнее присоединение более 830 МВт новых мощностей, преимущественно газовой генерации, не решает проблему, поскольку такая электроэнергия остается дорогой и зависимой от колебаний цен на газ.

"Очевидно, что правительству нужно смотреть, насколько мы можем и в какие сроки увеличить производство из более дешевых источников — атомной генерации и гидроэлектроэнергии. Именно их объем и стоимость электроэнергии будут определяющими, насколько будут благоприятными условия для послевоенного восстановления экономики", — отметил эксперт.

Кушнирук подчеркивает необходимость инвестирования в атомную и гидроэнергетику, в частности достройку 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС, а также завершение Ташлыкской и Днестровской ГАЭС. По его мнению, именно эти проекты могут обеспечить Украине доступную и стабильную электроэнергию в будущем.