Было 67 копеек – стало 9 гривен? В Раде объяснили, кто и как манипулирует с ценами на электричество для украинцев

Монополисты говорят о рыночных ценах, но молчат за экономическое обоснование

Временная следственная комиссия Верховной Рады по проверке обоснования тарифов для населения имеет всю аналитику по данным НАК "Нафтогаз" и НАЭК "Энергоатом", поэтому ей остается принять окончательное решение и проголосовать.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал народный депутат Украины, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко. Он объяснил, кому выгодна бесконтрольность в установлении тарифов.

По его словам, ни правительство, ни Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не могут предоставить обоснование этим тарифам, поскольку они установлены с нарушениями процедуры.

— Они даже не отрицают, что устанавливали цену на электроэнергию не на основании закона "О ценах и ценообразовании", а просто как квазирыночную, — говорит глава ВСК.

Он напомнил, что рынок бывает конкурентным или монопольным. В первом случае покупатель может выбирать молоко, яйца, картофель, масло, творог и т.п. у полутора десятка производителей по оптимальной цене и качеству, не вдаваясь в себестоимость продукции. Однако при монополии не может быть никакой рыночной цены по определению.

Так что монополией (доминирующей) считается компания, продукция которой занимает 35 и более процентов рынка, а между тем НАК "Нафтогаз" контролирует 80% рынка. Поэтому временная комиссия парламента направила в Антимонопольный комитет требование признать очевидную монополию.

— Если вы признаете, что это монополия официальная, тогда нужно лезть в себестоимость, вытряхивать все расходы, которые они напихали туда (что "Нафтогаз", что "Энергоатом", что другие компании) и говорить: это — лишнее, то — лишнее, это — режем, а это — нужно. И в результате мы выходим на себестоимость, добавляем среднюю по рынку рентабельность (под 20%) на развитие, если хотите добывать – 30%. Это и является экономически обоснованной ценой, — говорит нардеп.

По словам Алексея Кучеренко, правительству и энергокомпаниям это не нравится, поэтому они рассказывают басни о рыночной цене в Европе. И оттолкнувшись от ценового "потолка" в ЕС в 9 грн/кВт, предложили установить тариф на электроэнергию для населения в 4,32 грн.

— А почему не 4,68, почему не 5,12, почему не 2,90? — задает риторический вопрос нардеп. — Они не объясняют, а говорят просто 4,32. Просто потому, что такая цена ниже рыночной. Это маразматическая абсолютно ситуация, на которую закрывают глаза. Эта бесконтрольность выгодна всем — Офису, руководителям энергетических компаний, в первую очередь – монополистам ("Энергоатому", "Нафтогазу", Оператору ГТС, "Укрэнерго" и распределительным компаниям).

По мнению нардепа, следует признать, что механизм не работает, а все эти цены — не обоснованы и противоречат закону. Тогда придется признать, что они все —нарушители закона и должны идти на допросы, начиная с премьера Дениса Шмыгаля. Поэтому сложилась патовая ситуация, которую нужно менять

— Все, что нужно от нашей комиссии будет: обоснование всех нарушений. Мы уже показываем, где 50 миллиардов "Нафтогаза" пропали без налогообложения. Себестоимость [киловата электроэнергии] в "Энергоатоме" была 67 копеек, затем стала 1,70 грн. На гривну выросла себестоимость… Покажите, почему и куда это пошло? Они скрывают, но все это выплывет. Куда они тратят эти деньги? — подытожил Алексей Кучеренко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему в Раде не хотят поднимать тарифы на воду и содержание домов.