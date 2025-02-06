Було 67 копійок – стало 9 гривень? В Раді пояснили, хто і як маніпулює з цінами на електрику для українців

Монополісти кажуть про ринкові ціни, але мовчать за економічне обґрунтування

Тимчасова слідча комісії Верховної Ради з перевірки обгрунтування тарифів для населення має всю аналітику по даних НАК "Нафтогаз" і НАЕК "Енергоатом", тому їй залишається ухвалити остаточне рішення і проголосувати.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів народний депутат України, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Він пояснив, кому вигідна безконтрольність у встановленні тарифів.

За його словами, ні уряд, ні Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не можуть надати обґрунтування цим тарифам, оскільки їх встановлено з порушеннями процедури.

— Вони навіть не заперечують, що встановлювали ціну на електроенергію не на підставі закону "Про ціни і ціноутворення", а просто як квазіринкову, — каже голова ТСК.

Він нагадав, що ринок буває конкурентний або монопольний. У першому разі покупець може вибирати молоко, яйця, картоплю, масло, домашній сир тощо у півтора десятка виробників за оптимальною ціною та якістю, не вдаючись у собівартість продукції. Однак при монополії не може бути ніякої ринкової ціни за визначенням.

Тож монополією (домінуючою) вважається компанія, продукція якої займає 35 і більше відсотків ринку, а тим часом НАК "Нафтогаз" контролює 80% ринку. Тому тимчасова комісія парламенту направила в Антимонопольний комітет вимогу визнати очевидну монополію.

— Якщо ви визнаєте, що це монополія офіційна, тоді треба лізти в собівартість, витрушувати всі витрати, які вони напхали туди (що "Нафтогаз", що "Енергоатом", що інші компанії) і казати: це — зайве, те – зайве, це – ріжемо, а це – потрібно. І в результаті ми виходимо на собівартість, додаємо середню по ринку рентабельність (під 20%) на розвиток, якщо хочете видобувати — 30%. Оце і є економічно обґрунтованою ціною, — каже нардеп.

За словами Олексія Кучеренка, уряду і енергокомпаніям це не подобається, тому вони розповідають байки про ринкову ціну в Європі. І відштовхнувшись від цінової "стелі" у ЄС у 9 грн/кВт запропонували встановити тариф на електроенергію для населення у 4,32 грн.

— А чому не 4,68, чому не 5,12, чому не 2,90? – ставить риторичне запитання нардеп. — Вони не пояснюють, а кажуть просто 4,32. Просто тому, що така ціна — нижча за ринкову. Це маразматична абсолютно ситуація, на яку заплющують очі. Ця безконтрольність вигідна всім – Офісу, керівникам енергетичних компаній, в першу чергу — монополістам ("Енергоатому", "Нафтогазу", Оператору ГТС, "Укренерго" і розподільчим компаніям).

На думку нардепа, треба визнати, що механізм не працює, всі ці ціни не обґрунтовані і суперечать закону. Тоді доведеться визнати, що вони всі — порушники закону і мають йти на допити, починаючи з прем’єра Дениса Шмигаля. Тому склалася патова ситуація, яку потрібно міняти

— Все, що треба, від нашої комісії буде: обґрунтування всіх порушень. Ми вже показуємо, де 50 мільярдів "Нафтогазу" зникли без оподаткування. Собівартість [кіловату електроенергії] в "Енергоатомі" була 67 копійок, потім стала 1,70 грн. На гривню зросла собівартість… Покажіть чому і куди це пішло? Вони приховують, але все це випливе. Куди вони витрачають ці гроші? – підсумував Олексій Кучеренко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому в Раді не хочуть піднімати тарифи на воду і утримання будинків.