Сколько киевляне будут платить за свет в 2025 году и вырастет ли тариф

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С 1 января 2025 стоимость электроэнергии для жителей столицы не изменятся. После летнего повышения цены тариф составляет 4,32 грн/кВт*ч и он будет действовать до конца апреля 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". При этом эксперты прогнозируют, что уже в мае 2025 года в Украине может начать повышаться цена на электроэнергию.

Сколько киевляне будут платить за свет в январе 2025 года

По актуальным тарифам на электричество в январе 2025 года украинцы будут платить 4,32 грн за 1 кВт в час. Дифференциации тарифа по объему потребления не будет – все потребителидолжны платить фиксированную цену.

Замминистра энергетики Светлана Гринчук отметила, что действие текущего тарифа на свет для украинцев определено до конца апреля 2025-го и планов повышать его нет.

В течение отопительного периода, с 1 октября 2024 года по 1 апреля 2025 года, предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки.

Для них устанавливаются следующие тарифы:

• до 2000 потребленных кВт*ч в месяц — 2,64 грн/кВт*ч;

• более 2000 кВт*ч в месяц – 4,32 грн/кВт*ч.

Если же у потребителя установлен двухзонный счетчик, то в ночные часы – с 23:00 до 07:00 – тариф будет составлять 2,16 грн за кВт-час.

Когда в 2025 году может начать повышаться цена на электроэнергию

В Украине могут повысить тариф на электроэнергию в мае 2025 года. В таком случае граждане будут платить ежемесячно до 4,7 грн/кВт.

Такое заявление сделал председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире День.LIVE.

"У меня есть инсайд, что, возможно, повышение будет допустимым в коридоре 25,50 грн для населения (4,7 грн кВт)", — сказал Игнатьев, отметив, что повышение цен может начаться даже раньше мая.

Напомним, с 1 июня 2024 в Украине повысили тариф на электроэнергию для населения, однако новая цена состоит исключительно из себестоимости расходов. То есть действующий тариф, который сейчас составляет 4,32 грн/кВт-ч, только покрывает себестоимость производства, передачу электроэнергии и ее распределение.

Отметим, что тарифы на тепло и газ были зафиксированы на довоенном уровне в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину и останутся таковыми до окончания военного положения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько платит за свет среднестатистическая семья после повышения тарифов с 1 июня 2024. В среднем одно домохозяйство потребляет не более 200 кВт*ч в месяц.