Месяц будет острым. Когда в Раде ждут "атак" по повышению тарифов на свет и газ

ВСК передаст правоохранителям материалы о системных нарушениях закона

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по ценовой и тарифной политике в энергетике должна до конца февраля закончить анализ и проверку данных НАК "Нафтогаз" и НАЭК "Энергоатом", чтобы в апреле составить отчет об их работе, а в мае — заблокировать возможное повышение тарифов.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал народный депутат Украины, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

По его словам, возглавляемая им ВСК располагает всеми материалами, хотя Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и пыталась скрыть часть данных по ценообразованию.

— "Энергоатом" немного играется, что-то дает, что-то — не дает. Но у нас достаточно источников информации, поэтому могу сказать, что мы скандальный тариф по транспортировке газа будем во вторник (14 января. — Ред.) на ВСК рассматривать, по газу — в ближайшее время, по электроэнергии… Так что месяц-полтора, и мы выйдем со своими выводами, будем их защищать и дискутировать, если кто-то захочет с нами дискутировать, — говорит нардеп.

В то же время, он предупредил, что ВСК передаст правоохранителям материалы по системным нарушениям закона теми или иными государственными органами, возникшим в ходе тарифообразования и в ходе регулирования этого рынка.

— Мы не собираемся медлить, потому что май — это острый месяц, будет окончание отопительного сезона и все — "Нафтогаз", "Энергоатом" и энергетики — будут пытаться повышение [тарифов] протолкнуть, — объясняет Алексей Кучеренко. — Вот мы должны максимум в апреле все эти предварительные отчеты закончить, утвердить Верховной Радой и аргументированно обращаться со своей позицией в органы, от которых это [повышение] зависит.

Нардеп напомнил, что вопрос цены электроэнергии и тарифов на газ для населения отнесен к сфере компетенции правительства.

— Тариф на воду для больших городов — это удел НКРЭКУ, для малых городов — это удел органов местного самоуправления (ОМС). Тариф на содержание жилых домов — это удел органов местного самоуправления. Тариф на тепло — тоже удел ОМС, хотя там действует мораторий. Вот такая палитра непростая, — подытожил председатель комиссии.

Напомним, ранее Алексей Кучеренко объяснил "Телеграфу", почему в Раде не хотят поднимать тарифы на воду и содержание домов.