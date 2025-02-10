В одной из областей Украины хотят значительно повысить тарифы на вывоз мусора: реакция жителей громады

Новые тарифы на мусор в Калуше: что изменится и сколько придется платить

В Калуше готовятся пересмотреть тарифы на вывоз бытовых отходов . Уже 13 февраля исполнительный комитет городского совета может принять новые расценки, предложенные ООО "Эко-Прикарпатье".

Данную информацию 4 февраля обнародовал Калушский городской совет. Это решение вызвало активное обсуждение среди жителей громады, ведь тарифы возрастут существенно.

Что изменится?

380,92 грн. за 1 кубометр или 2175,55 грн. за 1 тонну (с НДС).

или (с НДС). 55,55 грн/мес. человека для жителей города.

для жителей города. 48,25 грн/мес. с человека для жителей сел общины.

Разница между тарифами для города и сел объясняется нормами накопления отходов: в Калуше они выше, чем в селах.

Почему тарифы растут?

"Среди причин изменения тарифа — выросли основные составляющие производственной себестоимости, с 19,5 млн в расчетах предварительного тарифа до 32 млн сейчас (на 64%), в т.ч.: прямые материальные затраты (на 65%), затраты на оплату труда (на 112%), затраты на ЕСВ (на 112%) ), общепроизводственные расходы (на 28%), административные расходы (на 170%), расходы на сбыт операций (на 147%).

Что говорят люди?

Предлагаемое повышение тарифов вызвало бурную реакцию жителей громады. Вот некоторые комментарии:

Местные жители требуют более подробного объяснения повышения тарифов, а также пересмотра расчетов специальной комиссией.

Утвердят ли новые тарифы – станет известно после заседания исполкома 13 февраля.

Ранее "Телеграф" писал, что для некоторых украинцев снова вырастут тарифы на воду, люди в ярости.