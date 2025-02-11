Сколько можно сэкономить в год, если не пить кофе в центре Киева

Кофе – маленькое удовольствие или серьезная статья расходов?

Для многих жителей Киева ежедневный кофе стал привычной частью дня. Некоторые не представляют утра без ароматного эспрессо, а другие работают продуктивнее после чашки латте.

Давайте подсчитаем, сколько денег в среднем за год тратит киевлянин, если покупает кофе каждый день. Ранее издание "Телеграф" уже производило такие расчеты на примере проезда в городском транспорте.

Средняя цена кофе в Киеве варьируется в зависимости от заведения и напитка. Вот примерный расчет:

Эспрессо – от 40 грн

– от 40 грн Американо – 50-60 грн

– 50-60 грн Капучино/латте – 70-90 грн

– 70-90 грн Фильтр-кофе – 60-80 грн

Предположим, что человек покупает кофе каждый день и выбирает средний вариант – капучино за 80 грн. В месяц это выходит:

80 грн × 30 дней = 2400 грн

А через год:

2400 грн × 12 месяцев = 28 800 грн

Эта сумма эквивалентна примерно 680 долларам США (в зависимости от курса).

Что же можно приобрести за эти средства?

Техника

За 28800 грн можно купить новый iPhone средней комплектации, игровой ноутбук или хороший телевизор.

Одежда и обувь

Эта сумма позволяет обновить гардероб – купить брендовый пуховик, несколько пар качественной обуви или несколько комплектов стильной одежды.

Образование

Этих средств хватит на годовой курс английского или несколько профессиональных онлайн-курсов.

Прочие расходы

Сумма эквивалентна оплате аренды квартиры в Киеве за 1,5–2 месяца или годовому проезду в общественном транспорте.

Ежедневный кофе может казаться мелким расходом, но через год он превращается в существенную сумму. Это не означает, что следует полностью отказаться от кофе – скорее следует осознавать свои расходы и иногда задумываться над альтернативами.

Ранее "Телеграф" писал, что стоимость кофе в Киеве выросла до 2 евро.