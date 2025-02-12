Подложил бомбу Украине: новые тарифы Трампа больно ударят по украинским металлургам

Наибольшую часть экспорта составляли чугун, трубы, прутки, металлическая проволока и металлоконструкции

Украина может потерять более половины своего экспорта стали из-за того, что президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт металлургической продукции. Для Киева действия Белого дома стали настоящим ударом, поскольку исключений Трамп не сделал, а между тем почти 58% украинского общего экспорта составляет именно металл и металлические изделия, поступающие в США.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. По ее словам, Украина в 2024 году экспортировала в США металла более чем на 500 млн долларов, а сейчас весь "американский" сектор металлургического экспорта под угрозой.

"Последние годы мы прилагали все усилия, чтобы украинская сталь оставалась за пределами 25% тарифов в США. Решение США с 12 марта ввести пошлину на сталь из других государств, в том числе и из Украины, закономерно повлияет на металлургическую отрасль. Экспорт металлургической продукции составил 57,9% в нашем экспорте в США — $503,3 млн. с $869,1 млн.", — написала она.

По ее словам, наибольшую часть экспорта составляли чугун, трубы, прутки, металлическая проволока и металлоконструкции. Между тем, Трамп заявил, что украинский экспорт, мол, минимальный, хотя одного только чугуна американцы в прошлом году купили почти миллион тонн.

"Поэтому мы настроены на активную работу с партнерами по поиску оптимального решения до 12 марта", — резюмировала она.

Напомним, что Трамп 10 февраля подписал указ о введении 25% пошлин на весь импорт стали и алюминия в США без каких-либо исключений и исключений. Новые тарифы начнут действовать с 4 марта. Сильнее всех пострадают Мексика и Канада, крупнейшие поставщики металла в США.

До этого Трамп пытался атаковать тарифами Канаду и Мексику. Однако 4 февраля он отложил введение запланированных пошлин на эти страны на 30 дней после того, как достиг уступок от Мехико и Оттавы по сдерживанию потока наркотиков и мигрантов в Штаты. Это позволило временно отсрочить торговую войну.