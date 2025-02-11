Никаких исключений: Трамп ввел новые пошлины на сталь и алюминий для всех стран

В Белом доме заявили, что действия Трампа направлены на содействие увеличению производства металлов внутри США.

Президент США Дональд Трамп 10 февраля подписал указ о введении 25% пошлин на весь импорт стали и алюминия в США без каких-либо исключений и исключений. Новые тарифы начнут действовать с 4 марта.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg. Отмечается, что пострадают в первую очередь Канада и Мексика, два крупнейших импортера металла в Соединенные Штаты. Трамп тем временем заявил, что хочет "сделать Америку снова богатой", и заявил, что тарифы могут стать еще выше.

В Белом доме заявили, что действия Трампа направлены на содействие увеличению производства металлов внутри США, поскольку американская металлургия находится в заброшенном состоянии, а стране требуются новые рабочие места. Введение пошлин было необходимо, поскольку экспортеры стали и алюминия якобы злоупотребляли исключениями, предусмотренными предыдущей экономической политикой США, что вредило производителям.

"По сути, мы вводим 25%-ные тарифы на весь алюминий и всю сталь без исключения, и это будет означать, что в Соединенных Штатах откроется много предприятий", — заявил Трамп.

При этом издание The Washington Post предупреждает, что действия Трампа могут сработать в обратном направлении. Не факт, что пошлины на импортные металлы позволят усилить американскую металлургию. Но точный факт – что введение дополнительных пошлин значительно увеличит затраты для производителей, использующих импортируемые металлы, в частности, в автомобилестроении и выпуске бытовой и другой техники. Это отразится главным образом на конечном потребителе, поскольку производители повысят цены на свой товар. Таким образом новый указ Трампа противоречит его предвыборным обещаниям снизить стоимость жизни.

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что будет использовать пошлины для повышения доходов, сокращения торгового дефицита Америки и возвращения промышленности в страну. Он обещал взимать от 10 до 20% со всех импортируемых товаров, а также установить пошлины до 60% для Китая. После победы на выборах в ноябре он также пригрозил ввести 25-процентный налог на товары из Канады и Мексики – двух крупнейших торговых партнеров США.

Однако 4 февраля Трамп отложил введение запланированных пошлин против Канады и Мексики на 30 дней после того, как достиг уступок от обеих стран по сдерживанию потока наркотиков и мигрантов в Штаты. Это позволило временно отсрочить торговую войну.