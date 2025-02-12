Підклав бомбу Україні: нові тарифи Трампа боляче вдарять українських металургів

Найбільшу частину експорту становили чавун, труби, прутки, металевий дріт та металоконструкції

Україна може втратити понад половину свого експорту сталі через те, що президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпорт металургійної продукції. Для Києва дії Білого дому стали справжнім ударом, оскільки винятків Трамп не зробив, а тим часом майже 58% українського загального експорту складає саме метал та металеві вироби, які надходять до США.

Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко. За її словами, Україна у 2024 році експортувала в США металу на понад 500 млн доларів, а зараз весь "американський" сектор металургійного експорту під загрозою.

"Останні роки ми докладали усіх зусиль, щоб українська сталь лишалася за межами 25% тарифів у США. Рішення США із 12 березня запровадити мито на сталь із інших держав, зокрема і з України, закономірно вплине на металургійну галузь. Експорт металургійної продукції склав 57,9% у нашому експорті до США – $503,3 млн з $869,1 млн", – написала вона.

За її словами, найбільшу частину експорту становили чавун, труби, прутки, металевий дріт та металоконструкції. Тим часом Трамп заявив, що український експорт, мовляв, мінімальний, хоча одного тільки чавуну американці торік купили майже мільйон тонн.

"Тому ми налаштовані на активну роботу з партнерами для пошуку оптимального рішення до 12 березня", – резюмувала вона.

Нагадаємо, що Трамп 10 лютого підписав указ про запровадження 25% мит на весь імпорт сталі та алюмінію в США без будь-яких винятків та виключень. Нові тарифи почнуть діяти вже з 4 березня. Сильніше за всіх постраждають Мексика та Канада, які є найбільшими постачальниками металу в США.

До цього Трамп намагався атакувати тарифами Канаду та Мексику. Проте 4 лютого він відклав введення запланованих мит щодо цих країн на 30 днів після того, як досяг поступок від Мехіко та Оттави щодо стримування потоку наркотиків і мігрантів до Штатів. Це дозволило тимчасово відстрочити торгову війну.