При любых условиях? Трамп заявил, что Украина согласилась предоставить доступ к редкоземельным металлам

Президент США считает, что оказывать помощь за бесценок – это глупость.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась предоставить Соединенным Штатам доступ к залежам редкоземельных металлов стоимостью 500 миллиардов долларов в качестве компенсации за оказанную военную помощь.

По словам Трампа, США должны получить доступ к природным ресурсам Украины, независимо от результатов российско-украинской войны и возможных мирных договоренностей. Об этом новоизбранный президент США сказал в интервью Fox News.

"Они могут заключить соглашение. Они могут не договориться. Могут стать "российскими" или нет, но наши деньги там. И я говорю, что хочу вернуть их", — подчеркнул экспрезидент.

Трамп подчеркнул, что дальнейшая безвозмездная помощь Украине противоречит интересам США. По его мнению, Вашингтон должен получить материальную компенсацию за оказанную поддержку.

К редкоземельным элементам относятся 17 металлов, обладающих уникальными физическими и химическими свойствами. Среди них — скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий и лютеций.

Эти металлы широко используются в производстве электроники, включая смартфоны, компьютеры и электромобили. Они также необходимы для создания постоянных магнитов, применяемых в ветрогенераторах, электродвигателях и других современных технологиях.

На территории Украины обнаружены значительные залежи редкоземельных металлов, в частности в Приазовье и Полесье. Эксперты оценивают украинский потенциал добычи этих элементов как один из самых больших в Европе.

Ранее "Телеграф" также писал, что в сети шутят о желании США добывать ресурсы Украины. Пользователи всемирной паутины говорят, что США по вопросу доступа к природным ресурсам могут вести довольно жесткую политику.