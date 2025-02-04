Поставки редкоземельных металлов Трампу — гениальная идея: финансист объяснил, что это даст Украине

Финансист говорит, что это супер решение

Переговоры по поставке редкоземельных металлов (РСМ) из Украины в США могут не только сыграть роль в экономическом сотрудничестве между странами. Это стратегическое, а также гениальное значение.

В этом уверен финансист и инвестиционный банкир Сергей Фурса. "Это гениальное решение наших переговорщиков и дипломатов. Тех, кто смог продать Трампу эту идею. Показать Трампу, что он сможет продать своему электорату это как победу — это супер решение на самом деле", — отметил Фурса в комментарии "Телеграфу".

Эксперт подчеркивает стратегическую ценность такой договоренности: "Мы ничего не теряем действительно, но гарантируем себе, что у Трампа будет интерес продолжать поддержку Украины. Это для нас важно".

На вопрос о текущем состоянии добычи РЗМ в Украине Фурса ответил откровенно: "У нас есть залежи под землей, но они не разведаны. В Украине есть определенные процессы по титановым рудам, но они расположены глубоко. И добраться до них очень дорого".

Вообще в мире добыча редкоземельных металлов считается очень дорогой и невыгодной из-за огромных капитальных вложений (CAPEX). Но есть надежда, что крупные американские компании захотят вложить деньги в их разведку и добычу на территории Украины.

Напомним, "Телеграф" писал, что Украина владеет примерно 5% мировых запасов критического сырья, общая стоимость которых оценивается в 12 триллионов долларов. В группу редкоземельных металлов входят скандии, иттрии и лантаноиды, которые имеют особое значение для высокотехнологичной промышленности.