Торговая война Трампа: Канада и Мексика "отдохнут" от пошлин, а США готовятся к "рывку" на Китай

В последние дни также Трамп неоднократно заявлял, что введет карательные пошлины в отношении 27 стран-членов Европейского союза

Президент Трамп в понедельник отложил введение запланированных пошлин в отношении Канады и Мексики на 30 дней после того, как добился уступок от обеих стран по сдерживанию потока наркотиков и мигрантов в Штаты. Это позволило временно отсрочить торговую войну.

Импорт из Мексики, Китая и Канады составляет более трети продукции, ввозимой в США, более 1 триллиона долларов товаров в год. Об этом пишет The New York Times.

"Решения Канады и Мексики согласиться с требованиями г-на Трампа, вероятно, придадут смелости президенту, который уже дал понять, что рассматривает пошлины как средство воздействия как на противников, так и на союзников", — говорится в материале.

В то же время, тарифы в размере 10 процентов все еще должны вступить в силу для Китая во вторник утром. Трамп заявил, что он, вероятно, поговорит с председателем Китая Си Цзиньпином в течение следующих 24 часов о различных спорных вопросах, и предупредил, что тариф в размере 10 процентов, который он планирует ввести, является лишь "стартовым залпом".

"Если мы не сможем заключить сделку с Китаем, то пошлины будут очень, очень существенными", — сказал Трамп.

Китай ответил США

Как пишет Reuters, Китай вводит 15% тарифов на импорт угля и сжиженного природного газа из США, а также 10% пошлины на импорт нефти и других американских товаров, в том числе автомобилей и сельскохозяйственной техники.

Предложение Сальвадора

Пока некоторые страны на пороге торговой войны, Сальвадор пытается идти на уступки США.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Сальвадор предложил принять депортированных из Соединенных Штатов преступников, прибывающих из любой точки мира. В том числе, речь идет и об американских гражданах, пишет Bloomberg.

"(Президент Найиб Букеле — ред.) в знак необычайной дружбы к нашей стране, зная о проблемах, с которыми мы сталкиваемся в США, согласился на самое беспрецедентное и необычное миграционное соглашение в мире. Более подробная информация будет предоставлена позднее", — сказал Рубио.

Отмечается, что Трамп добивается соглашений со странами Латинской Америки о приеме людей, высланных из Штатов в рамках кампании новой администрации Белого дома по депортации.

Европа может стать следующей

The New York Times пишет, что угрозы Трампа ввести пошлины на товары, импортируемые из Европейского союза, являются частью стратегии по применению самых суровых санкций в отношении ближайших союзников Соединенных Штатов.

Трамп в последние дни неоднократно заявлял, что введет карательные пошлины в отношении 27 стран-членов Европейского союза.

Отметим, что за последние две недели из Белого дома вышло головокружительное количество указов и политических изменений, связанных с международной торговлей, помощью и соглашениями. К примеру, 1 февраля Трамп приказал ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также 10% пошлины на товары из Китая, начиная со вторника. Экономисты считают, что этим США может спровоцировать торговую войну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что будет использовать пошлины для повышения доходов, сокращения торгового дефицита Америки и возвращения промышленности в страну. Он обещал взимать от 10 до 20% со всех импортируемых товаров, а также установить пошлины до 60% для Китая. После победы на выборах в ноябре он также пригрозил ввести 25-процентный налог на товары из Канады и Мексики – двух крупнейших торговых партнеров США.