Можно не беспокоиться до конца войны: какие тарифы в Украине продержатся наидольше

Мораторий действует с 2022 года

Украинцы уже наверняка привыкли к тому, что цены на продукты и коммунальные услуги в основном только растут. Так, в последнее время ходят слухи о вероятном повышении тарифов на электроэнергию. Однако, согласно Закону об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения, тарифы на несколько коммунальных услуг будут оставаться фиксированными вплоть до конца войны и через несколько месяцев после.

Простыми словами, с 2022 года в Украине действует мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ. Закон предусматривает, что в течение действия военного положения и 6 месяцев после его завершения, цена на природный газ для бытовых потребителей должна сохраняться на довоенном уровне.

Следовательно, тарифы на распределение природного газа, производство, транспортировку и поставку тепловой энергии, а также услуги по предоставлению горячей воды в мае и в последующие месяцы останутся фиксированными.

Об этом неоднократно заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В своих заявлениях глава правительства отмечал, что до конца военных действий в Украине не стоит возлагать на людей излишнее бремя.

"Во время войны, когда людям тяжело, нужно действовать слаженно, единой командой, и принимать очень взвешенные решения… Такие тарифы, как на тепло, на горячую воду, я убежден, до конца войны, до конца военных действий в Украине не нужно возлагать на людей дополнительной обузой", — сказал премьер.

Напомним, сейчас в Украине цена на голубое топливо зафиксирована на уровне 7.96 грн за куб, если речь идет об услугах "Нефтегаза". Цены на горячую воду разнятся в зависимости от региона. Так, в Киеве тариф составляет 97,89 за 1 куб.

Ранее Телеграф сообщал о том, какие штрафы за нарушение работы счетчиков газа и воды можно получить. В отдельных случаях санкции могут быть выше 100 тысяч гривен.