Для некоторых украинцев снова вырастут тарифы на воду, люди в ярости

Вода дорожает! Новый тариф в отдельных областях Украины уже утвержден

Жители Бердичева вынуждены готовиться к очередному повышению тарифов на воду. В Бердичеве снова вырастут тарифы – стоимость кубометра увеличится еще на 8 гривен.

Такое решение было принято 6 февраля на заседании исполнительного комитета городского совета, утвердив новый тариф на услуги предприятия ООО "КЭС", которое занимается очисткой сточных вод.

Несмотря на важность данного вопроса, на заседании не было представителей общественности или активистов, в частности эколога Олега Козловского, ранее призывавшего горожан высказывать свою позицию по качеству и стоимости водоснабжения. В результате решение было принято довольно быстро, что, вероятно, объясняется тем, что город не имеет собственных очистных сооружений и вынужден сотрудничать с частной компанией.

Согласно решению исполкома, новый тариф на услуги КЭС составляет 24,30 грн за кубометр. Это значит, что для населения общая стоимость воды вырастет до 72,42 грн за 1 м3, тогда как для других потребителей цена достигнет 80,94 грн.

Людей очень возмутила эта ситуация. В сети много негативных комментариев на этот счет. Вот несколько из них:

Основная причина роста тарифов – отсутствие в Бердичеве собственных очистных сооружений. Поэтому город вынужден пользоваться услугами частного предприятия, которое и диктует свои условия. Мэр после голосования отметил, что в 2025 году планируется начать работу над строительством городских очистных сооружений. Это позволит общине самостоятельно устанавливать тарифы, избежав зависимости от частного сектора.

Пока жители Бердичева вынуждены мириться с очередным подорожанием воды и надеяться, что ситуация изменится в будущем.

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