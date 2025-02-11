Как правильно посчитать субсидию: обратите внимание на социальные нормативы потребления

Некоторые нормативы зависят от того, длится ли отопительный период

Сумма субсидии зависит не только от ваших доходов, но и количества жителей. Это влияет не только на сумму среднемесячной прибыли, но и на расчет стоимости коммунальных услуг по социальным нормам. Именно из этой суммы, а не от фактических начислений вычитается сумма обязательного платежа для того, чтобы определить размер субсидии.

На каждого человека рассчитаны отдельные нормы потребления коммунальных услуг, площади жилья. Какая именно норма применяется, зависит от бытовых условий, например, наличия различных видов отопления, водоснабжения, использования ресурсов в разных целях.

Нормы потребления природного газа:

Отопление: 4,0 м³ на 1 м² отапливаемой площади с учетом корректирующего коэффициента (в отопительный период).

Газовая плита (приготовление пищи): 3,3 м³ на человека.

Газовая плита без горячего водоснабжения и газового водонагревателя: 5,4 м3 на человека (для приготовления пищи и подогрева воды).

Газовая плита и водонагреватель: 10,5 м³ на человека.

Нормы потребления воды:

Холодная вода:

2,0 м³ на человека (при наличии в жилье снабжения горячей водой).

3,6 м³ на человека (при отсутствии горячего водоснабжения).

Горячая вода: 1,6 м³ на человека.

1,6 м³ на человека. Водоотвод: 3,6 м³ на человека.

Ранее "Телеграф" приводил пример расчета субсидии для семьи пенсионеров с минимальной пенсией. Государство оплатит львиную часть счетов.