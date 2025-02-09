В одной из областей Украины снизили тариф на электроэнергию

Льготные тарифы на электроэнергию: кто получит скидку?

Жители 147 негазифицированных многоквартирных домов в 12 общинах Николаевской области получили пониженный тариф на электроэнергию. Теперь они будут платить 2,64 грн за киловатт, что на 40% меньше общего тарифа в 4,32 грн/кВт·час.

Такое решение приняли в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №1479 от 20 декабря 2024 года. Фиксированная цена будет действовать с 1 января по 30 апреля 2025 года для определенных категорий потребителей.

Кто имеет право на льготный тариф?

Сниженная цена на электроэнергию установлена для жильцов многоквартирных домов, которые:

Не газифицированы – то есть не имеют доступа к централизованному газоснабжению.

– то есть не имеют доступа к централизованному газоснабжению. Не подключены к централизованному или автономному теплоснабжению – люди используют электроэнергию для обогрева жилья.

– люди используют электроэнергию для обогрева жилья. Потребляют до 2000 кВтч в месяц – в случае превышения этого объема тариф останется общим.

Это решение особенно важно в зимний период, когда расходы на электроэнергию растут из-за использования обогревателей.

Какие общины получили скидку?

С 1 февраля 2025 года жители таких населенных пунктов Николаевщины могут оплачивать свет по новому тарифу:

Первомайская община — 34 дома

— 34 дома Арбузинское общество — 29 домов

— 29 домов Кривоозерская община — 26 домов

— 26 домов Веселиновская община — 26 домов

— 26 домов Прибужановская община — 17 домов

— 17 домов Широковская община — 4 дома

— 4 дома Березнеговатская община — 4 дома

— 4 дома Привольнянская громада — 3 дома

— 3 дома Веснянская община — 1 дом

— 1 дом Ольшанская община — 1 дом

— 1 дом Очаковское общество — 1 дом

— 1 дом Вознесенская община — 1 дом

Кроме того, еще 166 многоэтажек Снигиревской общины получили льготный тариф с 1 января 2025 года.

Сколько жителей получили льготу?

По состоянию на 6 февраля 2025 года, 313 многоквартирных домов Николаевской области подпадают под пониженный тариф. Это значительно снизит финансовую нагрузку на жителей в холодный период года.

Правительство продолжает рассматривать возможности поддержки населения, ведь тарифы на электроэнергию остаются высокими, особенно для тех, кто использует электричество для отопления. Власти обещают, что такие программы поддержки могут быть продолжены в будущем, если экономическая ситуация в стране позволит.

Решение по сниженным тарифам позволяет жителям негазифицированных домов экономить и легче пережить отопительный сезон. Однако остается открытым вопрос о возможности продления льготного тарифа после 30 апреля 2025 года.

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