Украина готовится к добыче лития: "Укрлитийдобыча" ведет переговоры с международными компаниями

Компания "Укрлитийдобыча" продолжает активный поиск иностранных инвесторов для реализации масштабного проекта по добыче и переработке лития в Украине.

Как отметил в интервью The Guardian руководитель по стратегическому развитию компании Денис Алешин, строительство современной шахты и обогатительной фабрики, соответствующей экологическим стандартам ЕС, оценивается в 350 миллионов долларов.

По словам Алешина, проект уже находится в стадии разработки в течение пяти-шести лет (проект такого масштаба в любой части мира нуждается в 10—15 годах от получения лицензии до производства).

После строительства шахты и обогатительной фабрики "Укрлитийдобыча" сможет добывать и обогащать пегматитовую руду и получать петалитовый концентрат.

Денис Алешин также опроверг мифы о быстрой прибыли от добычи критически важных материалов. "Люди думают, что достаточно воткнуть лопату в землю и сразу выкопать деньги. На самом деле это сложный процесс, требующий значительных инвестиций и времени. При условии привлечения финансирования мы можем начать производство литиевого концентрата в 2028 году", – объяснил Алешин.

На фоне глобального спроса на литий, являющегося ключевым элементом для электромобильной отрасли, "Укрлитийдобыча" готова к сотрудничеству с международными компаниями для развития этого стратегического сектора в Украине.