Україна готується до видобутку літію: "Укрлітійвидобування" веде переговори з міжнародними компаніями

Компанія "Укрлітійвидобування" продовжує активний пошук іноземних інвесторів для реалізації масштабного проєкту з видобутку та переробки літію в Україні.

Як зазначив в інтервʼю The Guardian керівник зі стратегічного розвитку компанії Денис Альошин, будівництво сучасної шахти та збагачувальної фабрики, що відповідатиме екологічним стандартам ЄС, оцінюється у 350 мільйонів доларів.

За словами Альошина, проєкт уже перебуває в стадії розробки впродовж п’яти-шести років (проєкт такого масштабу в будь-якій частині світу потребує 10—15 років від отримання ліцензії до виробництва).

Після завершення будівництва шахти та збагачувальної фабрики "Укрлітійвидобування" зможе видобувати і збагачувати пегматитову руду та отримувати петалітовий концентрат.

Денис Альошин також спростував міфи про швидкий прибуток від видобутку критично важливих матеріалів. "Люди думають, що достатньо встромити лопату в землю й одразу викопати гроші. Насправді це складний процес, який вимагає значних інвестицій та часу. За умови залучення фінансування ми можемо розпочати виробництво літієвого концентрату у 2028 році", – пояснив Альошин.

На тлі глобального попиту на літій, який є ключовим елементом для електромобільної галузі, "Укрлітійвидобування" готова до співпраці з міжнародними компаніями для розбудови цього стратегічного сектору в Україні.