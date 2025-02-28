Фискальные чеки нового образца: бизнесу в Украине следует готовиться к переменам с 1 марта

Почему предпринимателям следует обновить кассовые аппараты до 1 марта 2025 года?

С 1 марта 2025 года в Украине начнут действовать новые формы фискальных чеков, и никаких отсрочок больше не будет. Бизнесу следует завершить все необходимые настройки для работы с обновленными регистраторами расчетных операций и программными РРО.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины. Ранее новые требования должны были вступить в силу еще с 1 января 2025 года, однако правительство предоставило два дополнительных месяца для адаптации предпринимателей к изменениям.

В новых фискальных чеках появится уникальный идентификатор электронной марки акцизного налога или ранее не указывавшиеся серийный номер электронной марки. Это нововведение связано с запуском электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, которая начнет функционировать в тестовом режиме с 1 марта.

Новые фискальные чеки позволят государству более эффективно контролировать оборот подакцизных товаров, бороться с нелегальным рынком и обеспечить прозрачность финансовых операций. Важно, что все предприятия, реализующие такие товары, должны использовать РРО и обновленные программные РРО в соответствии с требованиями законодательства.

Бизнесу следует убедиться, что их кассовые аппараты настроены в соответствии с новыми требованиями, ведь нарушения могут привести к значительным штрафам. Сама процедура настройки не сложна, но специалистов, которые могут это сделать, сейчас не хватает.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в январе 2025 года в Украине закрылось рекордное количество ФОП: прекратили деятельность 59,4 тысяч предпринимателей. Это в 4 раза больше, чем в среднем закрывалось каждый месяц в прошлом году (14-16 тысяч).