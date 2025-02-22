В Украине рекордное закрытие ФОП. Пора ли паниковать?

Объясняем, какие последствия повлечет за собой уменьшение количества предпринимателей

В январе 2025 года в Украине закрылось рекордное количество ФОП: прекратили деятельность 59,4 тысяч предпринимателей. Это в 4 раза больше, чем в среднем закрывалось каждый месяц в прошлом году (14-16 тысяч).

Виновником массового закрытия называют повышение налогов с января 2025 года. Однако какие это будут иметь последствия для украинцев и экономики? Телеграф расспросил специалистов, чего ждать от таких изменений.

Волну закрытий в декабре остановил сбой в реестрах

По данным YouControl, в январе 2025 года количество закрытий составило 59,4 тысячи, а открытий — 21 413 (на 15% меньше ФОП, чем в январе 2024 года). Увеличение закрытий началось в сентябре.

В YouControl связали всплеск закрытий в январе с временной приостановкой работы ЕГР в декабре, которая длилась до 8 января. До сбоя дошло из-за кибератаки россиян на реестры. Тогда под удар попали ключевые государственные регистры, вебсайты Министерства юстиции, портал государственных сервисов "Lsz" и другие критически важные системы.

Что стоит за массовым закрытием бизнеса

Основная причина — изменения в налоговое законодательство, объясняет экономист Дмитрий Алексеенко.

"Кроме введения военного сбора для ФОП там содержалась норма об обязательной уплате ЕСВ (единого социального взноса), уплата которого раньше была добровольна во время действия военного положения. Обязательная уплата ЕСВ привела к закрытию так называемых "спящих" ФОП, которые не вели активную деятельность", — говорит экономист.

Другая причина – ухудшение экономической ситуации в стране:

Темпы роста ВВП затормозили до 1,5% в январе по сравнению с 3,6% в 2024 году, ВВП замедлялся в течение всей второй половины 2024 года.

Инфляция достигла 12,9% в годовом исчислении, что сократило спрос и заставило население уделять внимание, в первую очередь, базовым потребностям (пища, коммуналка, лекарства). Это негативно сказалось на сфере услуг и торговли, где работает большинство ФОП.

Рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, дефицит кадров, уменьшение спроса со стороны населения, отсутствие доступного кредитования для малого и среднего бизнеса и повышение налоговой нагрузки — комплекс факторов, которые привели к замедлению деловой активности, которую мы наблюдаем в течение второй половины 2024 года, и к рекордному количеству закрытых ФОП в январе.

"Этот процесс только набирает обороты и дальнейшее сокращение деловой активности, в том числе и количества ФОП, при таких условиях неизбежно", — предупреждает Алексеенко.

Как это повлияет на нашу жизнь

Алексеенко утверждает, что сокращение количества ФОП приведет к уменьшению налоговых поступлений в бюджет как единого налога, так и ЕСВ, с которого наполняется Пенсионный фонд.

В то же время координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, специалист по экономической и налоговой политике Олег Гетман убежден: никаких негативных последствий не будет.

"Ежегодно примерно 200 тысяч ФОП закрываются и 300 тысяч ФОП открываются. Так было последние много лет, несмотря даже на войну. И за последние пять лет количество ФОП приросло на 400 или даже 500 тысяч. Сейчас у нас более двух миллионов ФОП. , открытых 200 тысяч и закрытых 200 тысяч. Так что по итогам года их количество не изменится, будут те же 2,14 миллиона", — прогнозирует Гетман.

Гетман напомнил, что среди факторов, которые привели к этой ситуации, — введение дополнительного военного сбора, обязательная уплата ЕСВ с начала 2025 года.

"Многие ФОП, которые раньше просто думали, закрывать или не закрывать. У них были "спящие" ФОП. На третьей группе, например, вообще не нужно было платить налогов, если нет дохода несколько месяцев", — говорит Гетман.

Относительно рисков того, что ФОП начнут работать нелегально, Гетман утверждает, что их процент не будет таким уж заметным.

"В "тени" традиционно у нас находится примерно треть экономики. По данным даже Министерства экономики, это было 30% к началу большой войны, а по последним оценкам это около 40%. Наиболее распространенными являются схемы с серым импортом (контрабандой) и с черными зарплатами в конвертах. Бюджет теряет из-за контрабанды 1 200 миллиардов гривен в год", — говорит Гетман.

Приблизительно 30% работников в Украине получают либо полностью черную зарплату, либо минималка плюс конверт, говорит эксперт. Эти цифры измеряются миллионами людей.

"Так что даже если часть из тех 60 тысяч закрылась и не начнет работать как наемный работник, а начнет работать в черную, то это уже там 20, 30, 40 тысяч человек на фоне всеобщего недуга вообще ничего не меняет", — заключает Гетман.

Риски "тени": что ждет ФОП, не уплачивающие налоги

Есть еще одна опция: предприниматели могут не платить налоги и работать без регистрации на свой страх и риск. Алексеенко предупреждает, что в таком случае малый бизнес ждет финансовый мониторинг от банков (последние с нового года особенно тщательно отслеживают все неподтвержденные доходы клиентов) и тщательный надзор налоговой.

"За деятельность без надлежащей регистрации лицу может грозить штраф в размере от 17000 до 85000 гривен с конфискацией товара и денежных средств (согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях)", — отмечает Алексеенко.

Это значительный риск для предпринимателей, ведь налоговая в любой момент может осуществить контрольную закупку и наложить штраф.

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