Для ФОП изменили правила подачи налоговой отчетности: что важно знать

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Министерство финансов Украины утвердило новую форму налогового расчета сумм НДФЛ и ЕСВ. Это касается всех налоговых агентов, в частности и юридических лиц и ФЛП, которые выплачивают доходы физическим лицам.

Об этом сообщается на официальном сайте Минфина. Эти нововведения должны обеспечить сбалансированность бюджета в условиях военного положения.

Так, с 2025 года налоговый расчет по НДФЛ и ЕСВ теперь будет подаваться ежемесячно, а не раз в квартал. Отчеты необходимо подавать до 20 числа следующего месяца после окончания отчетного.

Эти изменения были внедрены после обновления Налогового кодекса Украины в 2024 году.

"До 10 февраля 2025 года будут подаваться отчеты за IV квартал 2024 года по старой форме, а отчет за январь 2025 года уже следует подать по новой форме до 20 февраля 2025 года", — говорится в сообщении.

Новая форма отчета изменяет его структуру и отныне будет включать основной расчет и несколько приложений:

Эти изменения касаются всех налоговых агентов, включая юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, осуществляющих выплаты физическим лицам.

Простыми словами, эти изменения коснутся тех, кто имеет наемных сотрудников. Для ФЛП, которые являются плательщиками единого налого все остается по- старому и отчетность необходимо подавать по завершению квартала или года.

"Введение новой формы объединенной отчетности по НДФЛ и ЕСВ с ежемесячным представлением будет способствовать более эффективному контролю за поступлениями в бюджет и упростит процесс отчетности для налогоплательщиков", — подчеркнули в министерстве.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине вводят новые налоги и поднимают старые. Так, с 1 января 2025 года в Украине вырос военный сбор на зарплаты физлиц – с 1,5% до 5%. Однако при этом повышение не каснулось военнослужащих.