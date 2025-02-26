Бизнесу приготовиться! ФОП могут получить огромные штрафы уже с марта 2025 года.

Предпринимателям на заметку: как не попасть под новые штрафы?

С марта 2025 г. физические лица-предприниматели (ФЛП, но чаще всего употребляют ФОП) в Украине могут столкнуться с серьезными штрафами за нарушение законодательства. Изменения касаются безналичных расчетов, налоговых, трудовых и регистрационных норм.

Предпринимателям следует заранее подготовиться во избежание значительных финансовых санкций, об этом сообщает источник Новости Live.

Основные штрафы для ФОП в 2025 году

Отсутствие POS-терминала – штраф от 1700 до 17000 грн, а также дополнительный штраф в 8500 грн от Госпродпотребслужбы.

– штраф от 1700 до 17000 грн, а также дополнительный штраф в 8500 грн от Госпродпотребслужбы. Игнорирование запросов от налоговой – за непредоставление документов или ответов предпринимателю придется заплатить 8000 грн.

– за непредоставление документов или ответов предпринимателю придется заплатить 8000 грн. Нарушение трудового законодательства – неоформление работников может стоить от 80000 до 240000 грн за каждого. За деятельность без регистрации ФОП грозит штраф от 17 000 до 85 000 грн.

– неоформление работников может стоить от 80000 до 240000 грн за каждого. За деятельность без регистрации ФОП грозит штраф от 17 000 до 85 000 грн. Препятствование проверкам – отказ в доступе инспектора труда обойдется в 128000 грн.

– отказ в доступе инспектора труда обойдется в 128000 грн. Нарушение кассовой дисциплины – продажа без РРО приведет к штрафу в размере 100% стоимости товара, а повторное нарушение – 150%.

– продажа без РРО приведет к штрафу в размере 100% стоимости товара, а повторное нарушение – 150%. Использование устаревших фискальных чеков — штраф в размере 100% от суммы, указанной в таком чеке (новая форма фискального чека вступает в силу 1 марта 2025 года)

Как ФОП избежать штрафов?

Установить POS-терминалы в местах продаж. Соблюдать налоговые и трудовые нормы. Своевременно отвечать на запросы контролирующих органов. Официально оформлять наемных работников. Использовать новые формы фискальных чеков с 1 марта 2025 года.

Изменения могут оказать существенное влияние на малый бизнес, поэтому следует заранее проверить соответствие своей деятельности законодательству.

Ранее "Телеграф" писал о том, что для ФОП изменили правила представления налоговой отчетности и о чем важно знать.