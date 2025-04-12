Украинцев на Пасху ждет тепло: какой сюрприз подготовила погода в 5 крупнейших городах

Узнайте актуальный прогноз погоды вместе с "Телеграфом"

Пасха в Украине 20 апреля принесет с собой теплую погоду, а в некоторых регионах столбики термометров поднимутся даже до жарких отметок. Синоптики прогнозируют комфортные условия для празднования в 5 крупнейших городах Украины.

"Телеграф" расскажет, какой будет погода. Данные приводит Sinoptik.ua.

Погода в Киеве 20 апреля

Согласно прогнозу, в Киеве, по данным сайта sinoptik.ua, ожидается теплая и преимущественно ясная погода. Температура в течение дня будет колебаться от +13 до 23 градусов тепла днем. Такая отличная погода создаст идеальные условия для празднования Пасхи. Можно будет комфортно посетить церковь для освящения куличей в теплую солнечную погоду.

А вечером будет комфортно +19 градусов тепла. Вероятность осадков минимальна. Это позволит продолжить празднование на открытом воздухе.

Какая будет погода в Киеве 20 апреля

Погода в Харькове 20 апреля

В воскресенье, 20 апреля, когда будет отмечаться Пасха, погода в Харькове будет теплой. Температура воздуха будет увеличиваться в течение дня.

Ночью синоптики обещают +12, утром +15, днем температура поднимется до +21 градуса тепла, а вечером опустится до +16. Облака, которые появляются днем, продержатся недолго, и вечером харьковчан будет ожидать ясная погода без осадков. Поэтому жителям Харькова действительно повезет с погодой на Пасху.

Какая будет погода в Харькове 20 апреля

Погода в Днепре

Днепряне могут радоваться, ведь погода обещает быть великолепной для празднования Пасхи. По прогнозу, в Днепре ожидается теплая весенняя погода с постепенным повышением температуры в течение дня. Ночью будет +11 градусов тепла, утром потеплеет до +14, днем воздух прогреется до приятных +20, а к вечеру температура немного снизится до +16 градусов тепла.

Во второй половине дня небо может несколько затянуться облаками, но к вечеру опять очистится. Главное, что синоптики не прогнозируют осадки. А это хороший повод провести этот день на свежем воздухе в родных кругах.

Какая будет погода в Днепре 20 апреля

Погода во Львове 20 апреля

Погодные условия во Львове 20 апреля выглядят достаточно изменчивыми, как часто бывает на западе Украины. Согласно прогнозу, ожидается разная погода в течение дня. Температура ночью составляет +8, поэтому львовянам следует одеваться потеплее. А вот утром температура поднимется до +12, днем достигнет +19 градусов тепла, а к вечеру опустится до +14. Вероятнее всего, будет облачный день.

Яркое солнышко утром создаст особую атмосферу, позволив львовянам комфортно добраться до церкви с пасхальными корзинами.

Какая будет погода во Львове 20 апреля

Погода в Одессе 20 апреля

Согласно прогнозу, в Одессе в этот праздничный день ожидается погода:

Ночью: +7;

Утром: +12;

Днем: +16;

Вечером: +10 градусов тепла.

Интересно, что Одесса расположена на юге Украины, 20 апреля там будет достаточно прохладно по сравнению с другими крупными городами страны. Обычно на южных территориях Украины в этот период весны уже устанавливается более теплая погода.

Какая будет погода в Одессе 20 апреля

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