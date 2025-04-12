В Украине к Пасхе начали делать "божественный" маникюр: видео вызвало и смех, и гнев

В сети обмениваются мнениями

Приближается Пасха и украинские мастера начали делать необычный тематический маникюр. Они украшают ногти модниц маленькими иконками.

Соответствующее видео появилось в сети. На длинные ногти девушки наклеены три маленькие иконки. На других нарисованы религиозные сюжеты, ноготь большого пальца украшен жемчужинами.

Маникюр вызвал шквал отрицательных комментариев. Многие пишут, что это некрасиво и даже выглядит жутко. Кто-то задумывается, как с такими ногтями можно делать что-нибудь по хозяйству. Также некоторые комментаторы указывают на то, что это не по-христиански — размещать изображения Иисуса и Девы Марии на пальцах.

"Кринж", "Выглядит как-то неадекватно", "Шлак", "И куда оно годится?", "Ну и разве это нормально", "Не по-христиански это", "Надругательство", — так комментируют увиденное украинцы.

Есть и иронические комментарии. Пишут, что это "тренд месяца".

"Надо своему мастеру посоветовать тренд этого месяца", "Маникюр патриарха Кирилла", — иронизируют в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой маникюр, по мнению искусственного интеллекта, не нравится мужчинам. Маникюр с иконками – входит в перечень.