Их пенсия будет всего 800 грн. Кому не повезет в 2025 году

Мизерная пенсия назначится для пожилых людей, которые имеют низкую зарплату, минимальный стаж и достигли 65 лет

Минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривну. Однако есть те украинцы, выплата которых будет всего 800 гривен.

"Телеграф" решил узнать, как низкая заработная плата, минимальная норма страхового стажа и максимальный возраст выхода на пенсию влияет на размер выплаты в 2025 году. Для этого мы воспользовались пенсионным калькулятором.

Например, если украинец достиг 65 лет и решил выйти на пенсию в 2025 году со страховым стажем в 15 лет и заработной платой в 4830 гривен, то государство назначит ему пенсию в 794 гривен.

Раньше 65 лет он не может выйти на отдых, ведь, согласно данным Пенсионного фонда, в В 60 лет в 2025 году возможно оформить пенсию при условии не менее 32 лет стажа, а в 63 — нужно иметь не менее 22 лет.

Кроме того, заметьте, что сумма была вычислена на общих условиях, без льготной категории населения (ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.п.).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пенсионерам предусмотрена надбавка почти в 1 тысячу гривен.