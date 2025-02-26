Меньше расходов на коммуналку — больше денег на романтический подарок для любимой на 8 марта

Как сэкономить на коммуналке и обрадовать любимую на 8 Марта.

Впереди 8 Марта, а значит, самое время подумать о подарке для любимой. Но что делать, если бюджет ограничен, а хочется обрадовать особым презентом? Выход есть! Немного сэкономив на коммунальных платежах можно легко выкроить дополнительные средства на романтический сюрприз.

"Телеграф" предлагает несколько лайфхаков, которые помогут сократить расходы на коммунальные услуги и превратить их в действительно удивительный подарок.

Выключайте электроприборы из розеток

Многие устройства, даже в режиме ожидания, продолжают потреблять энергию. Телевизор, микроволновка, зарядные устройства – все это может добавлять лишние киловатты к счету за свет.

Экономия: до 100 грн в месяц.

Замените лампы на LED

Светодиодные лампы потребляют в 8 раз меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания. Если в квартире заменить хотя бы 5 ламп, счет за свет значительно снизится.

Экономия: до 100 грн в месяц.

Используйте меньше воды

Закрывайте кран во время чистки зубов, принимайте душ вместо ванны, установите насадки-аэраторы – и счет за воду станет приятнее.

Экономия: до 150 грн в месяц.

Оптимизируйте отопление

Если у вас есть возможность регулировать температуру батарей, снизьте ее на 1-2°C – это почти не отразится на комфорте, но поможет сэкономить. Также следует утеплить окна и двери, чтобы тепло не выходило из дома.

Экономия: до 500 грн в месяц.

Правильное пользование бытовой техникой

Стирать в холодной воде (30-40 °C вместо 60 °C) — экономия электроэнергии. Использовать экономичные режимы в посудомоечной машине. Не открывать холодильник надолго – он потребляет больше энергии для охлаждения.

Экономия: до 200 грн в месяц.

Итоговая экономия

Если применить все эти лайфхаки, можно сэкономить около 1000 грн. в месяц. Это отличная возможность не просто сократить расходы, но и вложить деньги в приятный сюрприз для любимой! Вот несколько вариантов подарков, которые можно купить на эту сумму.

Ранее "Телеграф" писал о том, что праздник 8 марта (Международный женский день) могут отменить в Украине. Рада все еще может рассмотреть этот вопрос.