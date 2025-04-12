В Киеве было громко: столицу атаковали российские беспилотники, есть пожары

По данным мониторинговых каналов, до пяти российских беспилотников пытались атаковать Киев со стороны Броваров, Гостомеля и Ирпеня.

В Киеве ближе к утру 12 апреля были слышны взрывы. Столицу уже в очередной раз пытались атаковать российские ударные беспилотники, Силы обороны ликвидировали воздушные угрозы, однако из-за падения обломков БПЛА произошли пожары в нескольких районах.

Об атаке сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он подтвердил работу ПВО и отметил, что из-за обломков сбитых беспилотников возникли пожары в двух районах Киева.

"Пожар в Святошинском районе. Пылают нежилые помещения. В Дарницком горит частный дом. Экстренные службы направляются на места… Еще в одном месте в Святошинском районе пожар в результате падения обломков БпЛА. Экстренные службы на месте. К медикам пока никто не обращался", – говорится в сообщении.

По данным мониторинговых каналов, до пяти российских беспилотников пытались атаковать Киев со стороны Броваров, Гостомеля и Ирпеня. Благодаря работе сил противовоздушной обороны угрозы были устранены. Еще два беспилотника пытались добраться до столицы через Макаров.

Отметим, что позапрошлая атака на Киев, которая произошла в ночь на 10 апреля, повлекла повреждение человеческого имущества. В результате вражеского налета пострадали Дарницкий и Голосеевский районы столицы. В тот же день россияне попытались атаковать Киев в светлое время, запустив ударные беспилотники ближе к вечеру, угрозы были устранены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине впервые публично показали дрон, который сбивает российские "шахеды". Он уже активно используется для противодействия враждебным беспилотникам, есть первые результаты.