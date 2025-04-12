Франция и Великобритания покажут Трампу план размещения сил в Украине: зачем ему об этом знать

Пятнадцать стран уже предложили предоставить "силам сдерживания" самолеты, корабли и военную технику

Великобритания и Франция в ближайшие недели покажут президенту США Дональду Трампу общий план по созданию "сил сдерживания" в Украине, которые будут размещены там после прекращения боевых действий. Лондон и Париж надеются, что это убедит Трампа поддержать гарантии безопасности для Украины, предоставления которых Трамп всячески пытается избежать.

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на совместное заявление, которое сделали министр обороны Британии Джон Гили и министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Планируется, что в течение двух недель будут согласованы детали проекта обеспечения безопасности воздушного пространства, побережья и территории Украины, а также помощь в послевоенном восстановлении и усилении украинских Вооруженных сил.

Франция и Великобритания ожидают, что активное участие Европы в послевоенной поддержке Украины заставит США присоединиться, по меньшей мере, в сферах разведки, охраны границ и воздушной поддержки. Впрочем, даже без США состав "коалиции желающих" уже выглядит солидно: кроме ряда европейских стран, к инициативе присоединились Канада, Австралия, Япония и Новая Зеландия.

Пятнадцать стран уже предложили предоставить самолеты, корабли и военную технику. Количество тех, кто готов отправить наземные войска, значительно меньше. По словам Лекорню, всем участникам предложено в течение двух недель предоставить письменные обязательства касательно своего вклада в "силы сдерживания".

С другой стороны, пока неясно, почему Париж и Лондон считают, что Трамп согласится предоставить Украине гарантии безопасности. Министр обороны США, бывший телеведущий Пит Хегсет уже сообщил союзникам, что Трамп якобы не изменил позицию касательно отказа от гарантий безопасности для Украины, хотя и приветствует расширение участия европейских стран.

Отметим, что, по словам обоих министров, сформированная при участии Великобритании и Франции "коалиция желающих" – это не те "миротворческие силы", о которых ранее говорили европейские лидеры. В первую очередь, это действительно будут подразделения, которые призваны обеспечить безопасность в воздухе, на море и на суше, и дать Украине время восстановить силы, поскольку лучшим фактором сдерживания российского режима является мощная украинская армия.

Ранее "Телеграф" писал, что Великобритания размышляет над тем, чтобы в составе миротворческого корпуса западных стран отправить в Украину собственные истребители Eurofighter Typhoon. Об этом шла речь 20 марта на заседании в Постоянном объединенном штабе, отвечающем за планирование и контроль британских заграничных военных операций. Со своей стороны, Украина нуждается не в символическом присутствии международных сил, а готовых к боевым действиям военных от европейских стран после завершения войны с Россией.

Россия по поводу планов западных стран устроила традиционную истерику, рисуя "коричневые линии". Кремль пригрозил прямым военным столкновением с НАТО в случае появления миротворцев в Украине. В Москве заявили, что не признают никакие иностранные миссии на украинской территории, независимо от их названий и мандатов.