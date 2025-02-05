Как изменить адрес проживания в "Резерв+"

Юрист рассказала, кому будет полезным уточнить место жительства

В мобильном приложении "Резерв+" военнообязанные граждане могут обновить свои военно-учетные данные. В частности, теперь можно уточнить место жительства.

Юрист Дарья Тарасенко объяснила, как изменить адрес в "Резерв+". По ее словам, ранее в случае смены места жительства мужчины вынуждены были лично обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК).

Согласно Правилам воинского учета, военнообязанные, призывники и резервисты должны в течение семи дней сообщить об изменении любых важных данных, включая адрес проживания. Теперь эта процедура значительно упрощена: обновить адрес можно непосредственно в приложении .

Тарасенко объясняет, если через "Резерв+" указать фактический адрес проживания, повестка должна быть направлена именно на нее. Если повестка придет на старый адрес (например, место прописки), это не может быть основанием для ответственности за неявку.

В то же время адвокат напоминает, что даже если повестка не была получена физически, но была направлена на зарегистрированный адрес, она считается врученной .

Как воспользоваться новой функцией

Чтобы обновить адрес проживания:

Откройте приложение "Резерв+". Нажмите на оранжевый кружочек с тремя точками. Выберите "Уточнить контактные данные". Укажите текущий адрес проживания.

Тарасенко призвала всех военнообязанных воспользоваться новым функционалом, чтобы избежать проблем с воинским учетом и получением повесток .

Также адвокат добавила, что функция особенно полезна для тех, кто находится за границей. В приложении можно указать фактический адрес проживания за пределами страны. Это поможет избежать ситуаций, когда повестка придет на адрес в Украине, но человек об этом не знает.

Законодательство не предусматривает возможность направления повесток за границу, поэтому внесение заграничного адреса позволяет избежать недоразумений.

Ранее "Телеграф" писал, как сгенерировать военно-учетный документ в "Резерв+". Загрузить приложение можно на любой смартфон.