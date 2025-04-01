Руины, "фарш" из техники и выжившая кошка: как сейчас выглядит одна из разрушенных ТЭС в Украине

С начала полномасштабного вторжения 76 сотрудников ДТЭК получили ранения, пятеро погибли

Одно из направлений ударов российских военных — украинская энергетическая инфраструктура. С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были обстреляны более 200 раз. В целом россия применила по украинской энергетике более 2,3 тысячи ракет и дронов.

Газета The Washington Post опубликовала фотографии, сделанные на одной из поврежденных огромных теплоэлектростанций (ТЭС). Она так много раз подвергалась нападениям, что рабочие в конце концов даже перестали менять там окна.

"Почти через год после последней атаки России стекло все еще разбито и забито фанерой. В вестибюле темный цифровой дисплей, который когда-то отслеживал выработку электроэнергии. Энергетическая инфраструктура, как и эта станция, находится в центре 30-дневного частичного прекращения огня, согласованного Россией и Украиной с Соединенными Штатами", — описывает состояние станции WP.

WP публикует жуткие кадры, сделанные внутри одной из теплостанций, но в целях безопасности не называет ее месторасположения.

На фото видно, что оборудование на тепловой электростанции значительно повреждено в результате российского ракетного удара.

Фото: The Washington

Отмечается, что во время авианалетов работники завода надевают каски и тяжелые бронежилеты, а затем прячутся, надеясь, что защитная стена из мешков с песком выдержит летящие осколки.

Фото: The Washington

С начала полномасштабного вторжения 76 сотрудников ДТЭК получили ранения, пятеро погибли.

"В 2022 году сюда (на эту станцию, — Ред.) попало семь ракет. Ремонт был возможен благодаря резервной технике, но в прошлом году еще 10 ракет пролетели сквозь раннюю утреннюю тишину, врезавшись в объект как раз перед рассветом и вызвав то, что представитель ДТЭК назвал очередным циклом "разрушения, обновления, разрушения, снова обновления", — говорится в материале.

Фото: The Washington

На станции также живет кошка по кличке Мурка. Она также пережила многочисленные ракетные обстрелы.

Фото: The Washington

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит Кураховская ТЭС после авиаударов россиян.

Также отметим, что во время массированной вражеской ракетной атаки по территории Украины, произошедшей 17 ноября 2024 года, были повреждены три из пяти работающих ТЭС в стране. Все они принадлежат ДТЭК.