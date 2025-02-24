С 28 февраля связь станет бесплатной: какой из операторов порадует своих клиентов

Как звонить бесплатно, даже если тариф не оплачен?

Мобильный оператор Киевстар сообщил о важных изменениях в своих тарифах. С 28 февраля 2025 года обновляются условия услуги "Мы вместе", позволяющей оставаться на связи даже без средств на счете.

Как сообщает оператор, теперь абоненты контракта и подписки получат возможность совершать звонки на выбранный номер Киевстар бесплатно, даже если тариф не оплачен.

Что изменится для абонентов Киевстара?

После обновления условий услуги "Мы вместе" звонки на выбранный номер Киевстара станут абсолютно бесплатными, независимо от состояния счета. То есть если у вас нет средств на балансе или тариф не оплачен, вы все равно сможете звонить на определенный номер.

Как подключить услугу "Мы вместе"?

Чтобы выбрать номер, на который можно звонить бесплатно, необходимо:

Набрать комбинацию *535*380ХХХХХХХ#, где 380ХХХХХХХ – номер абонента Киевстар.

Или позвонить по короткому номеру 535.

Проверить, какой номер подключен: *535*1# или в приложении "Мой Киевстар".

Отключить услугу можно по запросу *535*0# или позвонив по телефону 535.

Обратите внимание: в роуминге эта услуга не работает!

Сколько стоит услуга?

За пользование услугой установлена фиксированная плата – 10 грн. на 100 дней. Однако звонки на выбранный номер "Киевстар" остаются бесплатными.

Почему это важно для абонентов?

Обновленные условия услуги позволят абонентам всегда оставаться на связи даже если закончатся деньги на счете. Это особенно удобно для тех, кто пользуется мобильной связью нерегулярно или часто сталкивается с ситуациями, когда нет возможности пополнить баланс.

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