Самые доступные тарифы для тех, кто не пользуется интернетом: что предлагают операторы
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Самые доступные тарифы для тех, кто не пользуется Интернетом.
В современном мире мобильный интернет стал неотъемлемой частью жизни многих людей. Тем не менее, есть значительное количество пользователей, не требующих доступа к сети и ищущих выгодные тарифы без Интернета.
Рассмотрим самые лучшие предложения от ведущих мобильных операторов Украины: Киевстар, Vodafone и Lifecell.
Киевстар
Для тех, кто не пользуется Интернетом, Киевстар предлагает тариф "LOVE UA Свет". Этот тариф включает в себя безлимитные звонки внутри сети Киевстар и 150 минут на другие мобильные сети Украины. Мобильный интернет 20 ГБ. Абонентская плата составляет 250 грн. за 4 недели.
Для пенсионеров и инвалидов Киевстар предлагает тариф "LOVE UA Комфорт" по более выгодной цене 140 грн. в месяц. Этот тариф включает в себя безлимитные звонки внутри сети Киевстар и 60 минут на другие мобильные сети Украины. Мобильный интернет 6 ГБ.
Тарифа совсем без мобильного интернета у Киевстара нет.
Vodafone
Vodafone предлагает тариф "Red Start". Этот тариф включает в себя безлимитные звонки внутри сети Vodafone и 200 минут на другие мобильные сети Украины. Абонентская плата составляет 150 грн. в месяц. Мобильный интернет 20 ГБ.
Lifecell
Lifecell предлагает тариф "Макси". Этот тариф включает в себя безлимитные звонки внутри сети Lifecell и 750 минут на другие мобильные сети Украины. Абонентская плата составляет 190 грн. в месяц. Мобильный интернет 25 ГБ.
Альтернативные предложения
Если вам нужен номер для минимальной связи или банковских операций, стоит обратить внимание на годовые пакеты от операторов. К примеру, Киевстар предлагает тариф "Smart SIM", который предусматривает оплату ежегодно с минимальным пакетом услуг. У Lifecell есть тариф "eSIM для мессенджеров", который подходит для активных пользователей мессенджеров, таких как Telegram, Viber, WhatsApp.
К сожалению, современные мобильные операторы не предлагают тарифов без мобильного интернета. Предлагаемые тарифы обеспечивают безлимитные звонки внутри сети и достаточное количество минут для звонков на другие сети по доступной цене. Выбирайте тариф, который лучше отвечает вашим потребностям, и наслаждайтесь качественной связью без лишних затрат.
Ранее "Телеграф" писал о мобильных тарифах для тех, кто не звонит по телефону и что предлагают операторы.