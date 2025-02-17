Самые доступные тарифы для тех, кто не пользуется интернетом: что предлагают операторы

Самые доступные тарифы для тех, кто не пользуется Интернетом.

В современном мире мобильный интернет стал неотъемлемой частью жизни многих людей. Тем не менее, есть значительное количество пользователей, не требующих доступа к сети и ищущих выгодные тарифы без Интернета.

Рассмотрим самые лучшие предложения от ведущих мобильных операторов Украины: Киевстар, Vodafone и Lifecell.

Киевстар

Для тех, кто не пользуется Интернетом, Киевстар предлагает тариф "LOVE UA Свет". Этот тариф включает в себя безлимитные звонки внутри сети Киевстар и 150 минут на другие мобильные сети Украины. Мобильный интернет 20 ГБ. Абонентская плата составляет 250 грн. за 4 недели.

Для пенсионеров и инвалидов Киевстар предлагает тариф "LOVE UA Комфорт" по более выгодной цене 140 грн. в месяц. Этот тариф включает в себя безлимитные звонки внутри сети Киевстар и 60 минут на другие мобильные сети Украины. Мобильный интернет 6 ГБ.

Тарифа совсем без мобильного интернета у Киевстара нет.

Vodafone

Vodafone предлагает тариф "Red Start". Этот тариф включает в себя безлимитные звонки внутри сети Vodafone и 200 минут на другие мобильные сети Украины. Абонентская плата составляет 150 грн. в месяц. Мобильный интернет 20 ГБ.

Lifecell

Lifecell предлагает тариф "Макси". Этот тариф включает в себя безлимитные звонки внутри сети Lifecell и 750 минут на другие мобильные сети Украины. Абонентская плата составляет 190 грн. в месяц. Мобильный интернет 25 ГБ.

Альтернативные предложения

Если вам нужен номер для минимальной связи или банковских операций, стоит обратить внимание на годовые пакеты от операторов. К примеру, Киевстар предлагает тариф "Smart SIM", который предусматривает оплату ежегодно с минимальным пакетом услуг. У Lifecell есть тариф "eSIM для мессенджеров", который подходит для активных пользователей мессенджеров, таких как Telegram, Viber, WhatsApp.

К сожалению, современные мобильные операторы не предлагают тарифов без мобильного интернета. Предлагаемые тарифы обеспечивают безлимитные звонки внутри сети и достаточное количество минут для звонков на другие сети по доступной цене. Выбирайте тариф, который лучше отвечает вашим потребностям, и наслаждайтесь качественной связью без лишних затрат.

Ранее "Телеграф" писал о мобильных тарифах для тех, кто не звонит по телефону и что предлагают операторы.