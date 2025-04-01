Четыре судимости и поддержка Януковича. Что известно об Александре Поворознюке, который записывал обращение в Зеленский

Бизнесмен признавался, что гордится своим "уголовным" прошлым

Аграрный бизнесмен и президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк стал известен благодаря своему видеообращению ко Владимиру Зеленскому. Он иногда не боялся говорить о том, о чем он думал, чем привлекал к себе внимание. Его имя связано не только с футболом и бизнесом, но и со скандалами.

Поворознюк имеет четыре судимости. Три из них — за драки и одно за экономические преступления, связанные с хищением государственного имущества. Однако сам бизнесмен признавался, что своим прошлым он гордится. "Телеграф" решил вспомнить, что известно об Александре Поворознюке.

Что известно об Александре Поворознюке

Родился будущий аграрный бизнесмен 6 марта 1971 в селе Новомануйловка Петровского района Кировоградской области. Как отмечено в его официальной биографии, он работал в колхозе, а затем стал заниматься бизнесом. Впоследствии стал руководителем ООО "Агрофирма "Пятихатская" с земельным банком в 20 тысяч гектаров.

Свой футбольный клуб "Ингулец" Поворознюк создал в 2013 году. Уже через год клуб имел собственный стадион, а через два получил статус профессионального. Когда ФК Поворознюка вышел в финал Кубка Украины в 2019 году, ко владельцу вырос интерес медиа.

В 2010 году Поворознюк стал депутатом Петровского районного совета. В Википедии говорится, что в 2013 году он стал тем, кто поддержал Януковича в прекращении евроинтеграционных процессов в Украине и разворота в отношениях с Россией.

Судимости Поворознюка

По данным Википедии, у бизнесмена 4 судимости. Три – за драки, и одна – за хищение государственного и коллективного имущества. Сам Поворознюк рассказывал, что это "Было за соляру".

Известно, что аграрий тоже сидел в тюрьме и признавался, что он гордится этим. "Лейтенанту челюсть сломал, сержанту – носа. Неуставные отношения, 244-я и 242-я", — делился бизнесмен.

"Я вам скажу честно, что эти руки очень много украли. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства. Проносило, проходило, но я за это и судимость заработал. Когда-то авторитет из-за этого потерял. И в армии была судимость: в бушлате было холодно, и я несколько дубленок наворовал, при несколько дубленок наворовал" — признавался Поворознюк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о новом скандале в украинском футболе. Поворознюк якобы хотел сдать защитника команды Михаила Шершня в ТЦК.