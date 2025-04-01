Более 51 млн доходов получил глава одной из областей. Что в его декларации

От государства получил не только зарплату

Глава Кировоградской областной государственной администрации (начальник ОГА) Андрей Райкович задекларировал доходов за 2024 год более чем на 51 млн грн. При этом его официальная зарплата на должности составила немногим более 1 млн грн в год.

Как отмечается в декларации Райковича, общий доход за 2024 год составил 51 692 400 грн. Большинство этих денег — дивиденды по бизнесу и проценты, но есть и государственные начисления.

Так, за 2024 год Райкович получил зарплату 1 084 405 грн, пенсию на сумму 268 973 грн, а других социальных выплат — на 46 650 грн. К тому же, на годовые доходы повлияли дивиденды, роялти и проценты от бизнеса.

Также глава ОВА задекларировал один автомобиль Range Rover 2019 года выпуска за 5781653 грн, немецкие часы A.Lange end Sonne, холодильник RESTAR — 30 6211 и оружие (карабин) LMT DEFENSE за более 30 тысяч грн.

С недвижимости Райкович имеет 6 домов и 12 земельных участков на общую стоимость более 3,6 млн и почти 200 тысяч соответственно. К тому же один земельный участок в аренде, как и водный объект.

Заметим, что за январь 2025 года Райковичу было начислено зарплаты на 98 945,05 гривны. После вычета налога вышло 76 187,69 гривны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько доходов получил мэр Одессы Геннадий Труханов за 2024 год.