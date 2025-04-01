Три гражданских самолета пролетели над Украиной? Где зафиксировали активное воздушное движение

Все три имели отношение к аэропорту в Кишиневе

Гражданские самолеты не летают над Украиной с начала полномасштабной войны, с февраля 2022 года. Однако время от времени в украинском небе фиксируют воздушные суда — на этот раз их якобы "засекли" над Одесской областью.

Об этом свидетельствуют данные Flightradar24. Согласно им, один из этих самолетов вылетел из аэропорта Шарм-эль-Шейха (Египет) и направлялся в аэропорт в Кишиневе (Молдова).

Второе воздушное судно, зафиксированное над Одесчиной, вылетело из Кишинева. Оно направлялось в Тбилиси (Грузия).

Третий самолет, зафиксированный радарами в украинском небе, также летел в Молдову. Вылетел он из Анталии (Турция).

Над Украиной фиксируют гражданские самолеты — что нужно знать

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года воздушное пространство Украины остается закрытым. Однако системы наблюдения за воздушным движением периодически фиксируют гражданские воздушные судна над территорией разных регионов нашей страны. Это объясняется сбоем в системе наблюдения за воздушным движением.

Причин может быть несколько – передача ошибочных координат расположения воздушного судна, технические неполадки в работе наземных станций приема сигналов, перебои в работе системы GPS. Также это может быть связано с интенсивным применением в ходе войны средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как рассказывал "Телеграф", ранее над Ужгородом радары зафиксировали загадочный частный самолет. Он вылетел из румынской Сучавита и направлялся в Берлин.