Это — не первоапрельская шутка: лекарства дешевеют, а сигареты дорожают

СНБО принял решение, призванное сделать лекарство более доступным

1 апреля принесет украинцам ряд изменений, которые затронут индексацию соцвыплат части пенсионеров, будут касаться прохождения ВЛК и бронирования от мобилизации, новых правил оформления больничных, учета налогов для ФОПов. Еще одной из новаций станет изменение цены сигарет и более сотни наименований лекарственных препаратов.

Больше читайте в публикации: "Пересчет пенсий и новые цены на сигареты. Что еще изменится для украинцев с 1 апреля".

Итак, с 1 апреля 2025-го цена лекарств продолжит падать в соответствии с решением СНБО, призванного обеспечить доступность медикаментов для населения. Так, дешевле от 5 до 52% станут еще 116 препаратов. При этом самая маленькая скидка коснется очень дорогих лекарств, поэтому даже такой процент будет существенным. Пока неизвестно, какие именно препараты коснется удешевление.

Поскольку закон о повышении акцизов на табачные изделия был подписан президентом в конце марта, ГНС вводит новый коэффициент к акцизу уже с четвертого месяца года.

Так, с 1 апреля 2025 года и до конца года коэффициент составит 1,1. В розничной цене сигарет доля суммы налоговых обязательств по акцизу должна быть не менее 60% (в 2024 году она составляла 55,8%). Поэтому в апреле ее повысят с помощью нового коэффициента. Он будет распространяться на всех производителей и импортеров сигарет.

После повышения ставок и акцизов цена сигарет будет расти постепенно, поскольку табачные изделия, произведенные до 1 апреля 2025 года, будут продавать по старым ценам. Ранее экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай объяснял, что в 2025 году сигареты подорожают на 20-25 за пачку (с учетом НДС).

Также напомним, что "Телеграф" писал со ссылкой на расчеты нардепа Ярослава Железняка: пачка сигарет может подорожать на 40 грн.