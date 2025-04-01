Боксер по провищу "Успех" умер во время боя (видео)

В мире бокса произошла очередная трагедия

Нигерийский полутяжеловес Габриэль Олувасегуна Оланреваджу (13-8-2, 12 KO) умер в бою. К слову, в феврале не стало ирландского боксера Джона Коуни, который скончался после травмы, полученной во время чемпионского поединка.

О смерти нигерийца по прозвищу "Успех" сообщает TMZ. 40-летний Габриэль потерял сознание во время поединка в Гане против Джона Мбанга (12-1-1, 12 KO) и вскоре умер.

После разменов ударов Мбанга рухнул на канаты. Рефери начал отсчет и вскоре понял, что с бойцом, что-то не так. Спортсмену тут же начали оказывать помощь, затем Оланреваджу доставили в местную больницу, где он скончался спустя 30 минут.

Генеральный секретарь Совета по контролю за боксом Нигерии Реми Абодерин охарактеризовал Олувасегуна как "бесстрашного" бойца, который умер как "воин ринга".

"Мы действительно опустошены", — сказал Абодерин в комментарии для BBC.

Напомним, в 2024 году не стало чемпиона мира по боксу по версии WBA Gold в первом тяжелом весе американца Пола Бамба. Боксер умер спустя неделю после победного боя. Кроме того, профессиональный боксер Хассан Мгая из Танзании скончался в возрасте 29 лет. Бойца не стало всего через несколько дней после проигранного нокаутом поединка.