Успели раньше Киева. Еще в одном областном центре "взлетел" один из тарифов

Альтернативы у лучан нет

С 1 марта 2025 года жители Киева почувствовали на себе повышение тарифов на содержание многоквартирных домов. Тем временем в Луцке три коммунальных предприятия, выполняющих функции управляющих, уже подняли тарифы на обслуживание. Отметим, что для ОСМД цена может отличаться от общей.

Лучане получили платежки с новыми суммами оплаты в феврале, хотя повышение произошло еще в январе. Стоимость услуг выросла на 30–60%. Тариф не пересматривался с 2019 года. Тогда минимальная зарплата была почти вдвое ниже, чем сейчас.

Средняя цена по домам, обслуживаемым одним из предприятий — ЖКУ №3, выросла с 5 грн до 8 грн за кв. метр. Этому предприятию жители Луцка задолжали за услуги около 5,5 миллиона гривен. Рост тарифа на изменения в предоставлении услуг не вызовет, ведь это компенсация заплат и стоимости расходных материалов.

Что входит в тариф?

Уборка территории и лестничных клеток.

Техническое обслуживание сети.

Обслуживание лифтов.

Вывоз отходов.

Дератизация и дезинсекция.

Обслуживание пожарной сохранности.

Текущий ремонт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине действует мораторий на повышение тарифа на газ и отопление. По меньшей мере, до конца апреля останется неизменной стоимость электроэнергии. Остальные коммунальные услуги могут дорожать.