"Укрлитийдобыча" инвестирует в будущее: финальное ТЭО открывает путь к добыче лития в Украине

Украина имеет уникальный шанс стать важным игроком на глобальном рынке критических минералов, заявили в компании

ООО "Укрлитийдобыча" является единственным в Украине владельцем официальной лицензии на добычу литиесодержащей руды. Компания уже прошла международную оценку запасов и начинает этап финального технико-экономического обоснования (Definitive Feasibility Study), позволяющего привлечь инвестиции и построить первую в стране шахту обогащения лития.

Об этом в комментарии "БизнесТелеграфу" рассказал директор по стратегическому развитию ООО "Укрлитийдобыча" Денис Алешин.

"Мы прошли уникальный для Украины путь: еще в 2021 году провели оценку запасов по международному стандарту JORC и обновили ее в 2023 году, конвертировав ресурсы в запасы в соответствии с международными стандартами", – рассказал директор по стратегическому развитию ООО "Укрлитийдобыча".

По его словам, следующий этап, который сейчас проходит компания, — проведение финального технико-экономического обоснования (Definitive Feasibility Study), которое продлится 1–1,5 года.

После завершения этапа ТЭО компания начнет строительство шахты и обогатительной фабрики, что займет еще около 2,5 года. Запуск производства планируется на 2028—2029 годы. Его цель – получение из руды петалитового концентрата.

"Мы неоднократно получали качественный петалитовый концентрат в ходе тестирований ведущими международными лабораториями, такими как Anzaplan (Германия), Metso Outotec (Финляндия) и Wood (Австралия). Более того, из нашего концентрата производили карбонат лития высшего качества (battery grade) в лабораториях Anzaplan, Metso Outotec и Chemphys", – отмечает Алешин.

Он также добавил, что компания открыта для партнерства, которое обеспечит прозрачные инвестиции и гарантии их защиты.

"Украина имеет уникальный шанс стать важным игроком на глобальном рынке критических минералов. Прозрачное и справедливое соглашение с привлечением частного капитала будет способствовать развитию всей отрасли и экономики страны", – подытожил Алешин.