Тариф на доставку газа: что это за плата и как рассчитывается

Сколько придется платить в разных городах Украины

В Украине тариф на газ – не единственный. Есть два вида оплат — за самое голубое топливо, которое украинцы в основном получают по фиксированной цене от "Нафтогаза Украины", и плата за доставку газа.

Как рассказали в ЧАО "Тернопольгоргаз", тариф на распределение газа в Украине рассчитывается по принципу заказанной мощности. Этот тариф рассчитывают на основе фактического потребления за предыдущий газовый год. Он длится с 1 октября по 30 сентября следующего календарного года.

Общее количество использованных кубометров за газовый год равномерно распределяют на 12 частей. Например, если вы использовали за год 240 кубов газа, то ежемесячно в следующем году будете платить за 20 кубометров в месяц.

Даже если вы не проживаете в квартире, этот тариф начисляется. Правда, по минимальным показаниям. Они зависят от газовых устройств, имеющихся в квартире. Например, только за газовую плиту будут начислять за 39 кубометров в год, за квартиру с колонкой — уже 126 кубометров, а при газовом отоплении — 314 кубометров в год.

Минимальный платеж за распределение газа

Отметим, что самый низкий и высокий тариф в Украине за распределение газа отличается в более чем 7 раз. Меньше всего просят у АО "Киевгаз" — 0,384 за 1 м3 в месяц (с НДС). Самая высокая цена — в Виннице, ООО "Газпостачсервис" установил тариф 2,952 грн за 1 м3 в месяц (с НДС). Тарифы на распределение газа не менялись по меньшей мере год. Заметьте, в таблице указаны данные без НДС, который составляет еще 20% дополнительно к стоимости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что тарифы на газ могут потенциально возрасти. Эксперты уверены, несмотря на разрушение газовой инфраструктуры, оснований для этого нет.