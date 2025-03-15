С апреля украинцы будут платить меньше за коммуналку: кому повезет?

Людям станет немного легче — вместе с весенним теплом приходит и меньше финансовая нагрузка на кошельки.

Теплая погода в марте помогла украинцам – в платежках суммы за отопление будут не такие, как в зимние месяцы. В общем же отопительный период подходит к концу. Официально решение о его окончании принимает власть на местах.

Обычно это происходит, когда средняя температура в день превышает восемь градусов в течение трех суток. Также крайним днем отопительного периода считают 15 апреля. Именно такие расчеты закладывают даже в субсидию на оплату коммунальных услуг.

Экономия будет существенная. Особенно по сравнению с морозным февраль. К примеру, в марте жителей Змиева неприятно поразила сумма в квитанции за отопление. Расходы на эту коммунальную услугу превысили 5000 грн в месяц при площади квартиры менее 60 кв.м.

Квитанция отопления от КП "Змиев-тепло"

В целом расходы на тепло, которые зимой ощутимо давили, уменьшатся у большинства украинцев автоматически. Ситуация несколько иная у тех, у кого автономное отопление. Они могут отключить его раньше и самостоятельно контролировать уровень расхода газа или электроэнергии на отопление.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в случае отопления электроэнергией часть расходов до конца апреля будет рассчитана по льготному тарифу. С мая эта категория собственников жилья будет платить на общих началах.