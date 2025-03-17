Пассажиры возмущены новым Интерсити: Укрзализныця запустила дополнительный поезд Львов – Киев

Дополнительный Интерсити или лишний рейс? Пассажиры задают вопросы.

Укрзализныця объявила о назначении дополнительного скоростного поезда Интерсити №778 Львов – Киев, который будет курсировать 23 и 30 марта. Поезд будет отправляться из Львова в 13:47 (23 марта) и в 14:10 (30 марта), прибывая в Киев в 21:04. На маршруте будет использоваться двухэтажный поезд Skoda.

Об этом сообщается на официальной странице Укрзализныци. Однако объявление вызвало неоднозначную реакцию среди пассажиров. В комментариях к сообщению Укрзализныци пользователи выразили возмущение, отметив, что на многих востребованных маршрутах наблюдается нехватка вагонов, а некоторые направления вообще оставили без поездов.

В частности, люди обратили внимание на проблемы с рейсами Львов-Ровно и Львов-Черновцы. Пассажиры жалуются, что раньше на маршруте Львов-Ровно было 8 вагонов, а сейчас их всего 6, несмотря на высокий спрос.

Кроме того, много вопросов вызвал отсутствующий поезд 702(802) Львов-Черновцы, ремонт которого длится уже долгое время. Хотя сообщалось, что он вернется в марте, к середине месяца ситуация не изменилась.

Еще одна претензия – отсутствие промежуточных остановок на маршруте нового Интерсити. Пользователи отмечают, что это усложняет поездку для пассажиров из других регионов, которые могли бы воспользоваться этим рейсом.

Также появились вопросы о заполняемости нового поезда. По словам комментаторов, в начале марта аналогичный рейс вмещал 623 пассажира, однако во Львов он прибыл только со 180 людьми, а в Киев поехало 130. Это ставит под сомнение целесообразность такого назначения.

Отдельно пассажиры жалуются на отмену других важных маршрутов, в частности, Интерсити Кривой Рог – Киев и Кривой Рог – Львов. Эти направления пользуются большим спросом, а билеты раскупаются за несколько дней вперед.

Ранее "Телеграф" писал о том, что филиал "Главный информационно-вычислительный центр " АО "Укрзализныця" объявил тендер на закупку персональных компьютеров. Общая стоимость закупки составляет 2,4 миллиона гривен без учета НДС.