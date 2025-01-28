Дороже, чем самолетом: в Укрзализныце пересматривают стоимость билетов в Польшу и Венгрию

Цены на поездки за границу в поезде вырастут по меньшей мере на 9%

С 1 февраля 2025 года Укрзализныця меняет цены на билеты на международные поезда в Польшу и Венгрию. Это связано с подорожанием энергоресурсов и расходных материалов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Вместе с тем, там отметили, что стоимость поездок в Австрию и Молдову останется неизменной.

По направлению Польши стоимость билетов вырастет:

в вагонах первого класса Интерсити+ и СВ – на 20-27%. То есть, если за один билет в Перемышль украинцы отдают от 2055 гривен, то после ликвидации скидок поездка обойдется от 2466 гривен.

в вагонах купе цена вырастет на 9-27%. Следовательно, заплатить придется от 2249 до 2621 гривны.

Вырастет стоимость проезда и в конкретные европейские города. В частности, к одному из самых популярных для украинцев направлений.

билеты на поезд Киев – Варшава станут дороже на 37% – а значит, заплатить придется не 3505 гривен, а 4801.

билеты на поезд Киев – Будапешт в вагонах СВ станут дороже на 17% (с 2700 до 3159 гривен), в вагонах купе на 21% (с 2894 до 3501 гривны).

Самолетом было дешевле

По данным ресурса "Kiwi.com", по состоянию на январь 2022 года средняя стоимость на билет на прямой самолет из Киева в Варшаву составляла около 81 евро (в одну сторону), так что добраться до столицы Польши по тогдашнему курсу можно было за 2505 гривен – перелет продолжался всего 1 час и 50 минут.

В прошлом году из-за подорожания расходных материалов и энергоресурсов ущерб от пассажирских перевозок достиг отметки 18 миллиардов гривен. Ранее для популяризации международных сообщений в Укрзализныце ввели специальные скидки. Теперь их будут постепенно пересматривать.

Впрочем, в пресс-службе отметили, что до 31 января 2025 года включительно пассажиры смогут приобрести билеты в приложении и на официальном сайте на указанные рейсы на следующий месяц еще по старым ценам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что очередное повышение тарифа на билеты в Укрзализныци может привести к обвалу экономики, если государство хотя бы частично не возьмет на себя их финансирование.